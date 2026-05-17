Ova jednostavna ideja u praksi bi mogla da znači da bi neki akademski obrazovani radnici mogli da se potpuno penzionišu tek sa 75 godina, piše Moje vreme, prenosi B92.

Predlog je izneo ekonomista Jens Zidekum, lični savetnik nemačkog ministra finansija Larsa Klingbajla. Prema toj ideji, osoba koja je počela da radi sa 18 godina mogla bi, nakon 45 godina uplaćivanja doprinosa u penzioni sistem, da se penzioniše bez odbitaka sa 63 godine. Međutim, neko ko je, zbog dugog perioda studiranja i kasnijeg ulaska na tržište rada, počeo da radi sa 30 godina, mogao bi da primi punu penziju tek sa 75 godina.

Duži rad je već nagrađen

Zidekum smatra da trenutni sistem nije dovoljno pravedan prema onima koji su rano počeli da rade i decenijama uplaćivali doprinose. On pita zašto bi neko ko je počeo da radi sa 30 godina trebalo da može da se penzioniše sa istih 67 godina kao i neko ko je počeo da radi kao tinejdžer. Ovo, kako on smatra, ignoriše stvarnu dužinu radnog veka.

Ali Institut za nemačku ekonomiju sa sedištem u Kelnu, poznatiji kao IW, odbacuje takvu logiku. Njihov stručnjak Johen Pimperc upozorava da nemački sistem već nagrađuje duži rad. Penzije se obračunavaju prema bodovima: oni koji duže rade i više zarađuju akumuliraju više bodova i dobijaju veću penziju.

Prema podacima nemačkog penzionog osiguranja, osiguranici sa najmanje 45 godina uplaćivanja doprinosa primaju u proseku 26 odsto veću penziju od onih sa između 35 i 44 godine staža. Za nove penzionere u 2024. godini ova razlika je bila još veća i iznosila je oko trećine.

Visokoobrazovani ljudi teško mogu doživeti 45 godina

Poseban problem sa predlogom se vidi upravo kod onih koji su studirali. Ako je redovna starosna granica za penzionisanje oko 66 ili 67 godina, teško je visokoobrazovanoj osobi da akumulira 45 godina uplaćivanja doprinosa.

IW daje ilustrativan primer: inženjer bi morao da stekne diplomu sa 21 godinom da bi akumulirao punih 45 godina radnog staža do redovne starosne granice za penzionisanje. Za mnoge karijere ovo je jednostavno nerealno.

U praksi, sistem bi se pretvorio u neku vrstu "akademske penzije sa 75 godina", iako se formalno ne bi tako zvao. Radnici koji su ranije ušli na tržište rada bili bi u boljem položaju, dok bi oni sa dužim obrazovanjem morali da rade znatno duže ako žele da izbegnu odbitke.

Stariji radnici ne bi mogli da popune praznine

Kritičari takođe upozoravaju na prelazni problem. Radnici sa višedecenijskim radnim stažom planirali su svoje penzionisanje prema važećim pravilima. Privatnu štednju, dodatnu penziijsku štednju, planove rada i životne odluke vezali su za istu starosnu granicu. Ukoliko bi se pravila naglo promenila i puna penzija bila vezana za broj godina uplaćivanja doprinosa, stariji zaposleni ne bi imali dovoljno vremena da nadoknade praznine u svom radnom stažiranju.

Dodatni problem bi bili ugovori o radu. U Nemačkoj, mnogi ugovori predviđaju da zaposlenje prestaje kada se dostigne uobičajena starosna granica za penzionisanje. Ako bi puna starosna granica za penzionisanje zavisila od broja godina uplaćivanja doprinosa pojedinca, poslodavci i zaposleni bi morali da proveravaju od slučaja do slučaja kada osoba zapravo može da se penzioniše bez smanjenja.

