Ugovor je vredan 14,528 milijardi dinara bez pdv-a, a sa pdv 17,433 milijarde. Kako je navedeno u odluci objavljenoj na Portalu javnih nabavki, ugovor se dodeljuje grupi ponuđivača: Konvar doo Beograd, Delta inženjering doo Beograd, Zavod za zavarivanje doo Beograd, MVM Južna Bačka doo Novi Sad, Čelik doo Bački Jarak i Delta preving doo Beograd.

Transnafta ad Pančevo je krajem decembra raspisala tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, piše Tanjug.

Radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal.

Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske čijom teritorijom prolazi naftovod Družba.

Izgradnjom ovog naftovoda, Srbija diverzifikuje svoje izvore snabdevanja i tako jača energetsku stabilnost i sigurnost.

Naftovod će na teritoriji Srbije biti nešto duži od 100 kilometara, a planirani kapacitet iznosi oko 5,5 miliona tona sirove nafte godišnje.

