"Sadržajan i otvoren razgovor sa ministarkom za klimatske promene i životnu sredinu UAE o jednoj od najvažnijih tema današnjice, klimatskim promenama i zajedničkoj odgovornosti za očuvanje prirode za buduće generacije", napisao je predsednik na svom Instagram nalogu.

Kako kaže, razgovarali su o daljem jačanju saradnje Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata u oblastima zelene energije, održivog razvoja, upravljanja prirodnim resursima i primene savremenih tehnologija u zaštiti životne sredine, ali i o novim projektima u oblasti poljoprivrede, kao i daljem povećanju trgovinske razmene između naše dve zemlje.

"Emirati su jedan od najvažnijih strateških partnera Srbije van Evrope, a njihovo tržište je značajno za izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Srbije.

"UAE danas predstavljaju globalnog lidera u sveobuhvatnom i strateškom pristupu obnovljivim izvorima energije i razvoju zelene ekonomije, a dostignuća koja su ostvarili predstavljaju primer i najrazvijenijim zemljama sveta.

"Rekao sam uvaženoj sagovornici da me je posebno impresionirala posvećenost šeika Muhamed bin Zajeda očuvanju prirode i održivom razvoju, jer se iza velikih projekata i strateških odluka vidi iskrena briga za budućnost ljudi i prostora u kojem žive", dodao je.

U vremenu brojnih globalnih izazova i neizvesnosti, zaključio je Vučić, takva vizija predstavlja odgovornu i državničku politiku usmerenu ka dugoročnom dobru društva.

Vučić i Al Šamsi sastali su se u Palati Srbija, a sastanku je prisustvovala i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov.

