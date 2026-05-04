Mercedes-Benz se pridružuje sve dužoj listi proizvođača koji slušaju korisnike i priznaju da su kontrole na dodir i skrivanje funkcija u menijima bili pogrešan potez.

Nemački brend ostaje posvećen velikim ekranima u svojim modelima, ali je uvažio mišljenje kupaca i ubuduće će nuditi fizičke tastere za ključne funkcije, piše Drive.

Drugačije od Audija i Folksvagena

To je delimično drugačiji pristup u odnosu na Audi i Folksvagen, koji su odlučili da smanje veličinu svojih ekrana kako bi napravili prostor za povratak fizičkih komandi. Nadolazeći GLC i C-Klasa biće ponuđeni sa 39,1-inčnim MBUX „Hyperscreen“ ekranom koji pokriva gotovo celu širinu komandne table, ali uz fizičke tastere ispred dvostrukih bežičnih punjača, kao i povratak fizičkih dugmadi i prekidača na volanu.

Direktor prodaje u Mercedes-Benzu, Mathias Geisen, rekao je za Autocar da je brend promenio pravac:

„Kupci su nam pre dve godine rekli: ‘Ljudi, lepa ideja, ali nama to jednostavno ne funkcioniše’, pa smo to promenili i učinili pristup više analognim.“

Fizička dugmad, prekidači i rotacioni regulator (točkići) nastaviće da budu deo budućih modela, jer brend planira da kombinuje velike ekrane sa potrebnim fizičkim komandama.

Fizički tasteri su nezamenljivi

On je takođe objasnio: „Veliki sam zagovornik ekrana, jer verujem da, ako želite povezivanje, morate da učinite da ‘magija’ funkcioniše iza ekrana.“

„Ali u našim budućim proizvodima videćete više fizičkih tastera za određene funkcije kojima kupci žele direktan pristup. Kada radimo istraživanja sa kupcima, oni su vrlo jasni: ‘Volimo velike ekrane, ali želimo fizičke komande za određene funkcije.’“

Iskustvo sa mobilnog telefona

Brend će takođe ponuditi mogućnost prilagođavanja pozadine na gotovo metar širokom bešavnom ekranu osetljivom na dodir — odluka za koju direktor prodaje priznaje da je inspirisana time što su pametni telefoni veliki deo svakodnevnog života i što su ljudi navikli na takav nivo tehnologije. „Ako želite da se povežete sa kupcem, morate pronaći način da digitalno iskustvo sa telefona prenesete u automobil.“

Nova generacija GLC SUV-a predstaviće novu električnu platformu MB.EA kada stigne u četvrtom kvartalu 2026. godine (od oktobra do decembra), koju će deliti sa nadolazećom C-Klasom koja se očekuje početkom naredne godine.

