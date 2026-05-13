Poseta će takođe biti prvo putovanje jednog američkog lidera u Kinu od 2017. godine.

Podsetimo, Bizportal je juče pisao o listi milijardera koji zajedno sa Trampom putuju u Peking, pročitajte u odvojenoj vesti.

Trodnevni samit Trampa i Sija, koji počinje u sredu, očekuje se da će biti fokusiran na američko-izraelski rat protiv Irana, trgovinu i status Tajvana, među ostalim pitanjima.

Evo pregleda prethodnih sastanaka lidera dve najmoćnije države sveta:

April 2017. u Palm Biču, SAD

Njih dvojica su se prvi put sastali u Trampovom privatnom odmaralištu Mar-a-Lago 6. aprila 2017. godine, samo nekoliko meseci nakon početka njegovog prvog mandata. U vreme sastanka, Tramp je iza sebe imao predsedničku kampanju tokom koje je oštro kritikovao kinesku trgovinsku praksu i njen uticaj na američku ekonomiju, piše Al Džazira.

Tramp je takođe naljutio Kinu prihvatanjem čestitke telefonskim putem od tadašnje predsednice Tajvana Tsai Ing-wen, prekršivši višedecenijski diplomatski presedan uspostavljen 1979. godine kada je Vašington prekinuo odnose sa Tajpejom.

Tokom sastanka u Mar-a-Lagu, Tramp je delovao kao da je izgradio lični odnos sa Sijem i rekao je da su obe strane ostvarile „ogroman napredak“ ka poboljšanju američko-kineskih odnosa. Ipak, samit je u velikoj meri ostao u senci Trampove odluke da pokrene vazdušne udare na Siriju, kojom je tada vladao Bašar al-Asad, uz podršku Pekinga, upravo tokom Sijeve posete.

Jul 2017. u Hamburgu, Nemačka

Si i Tramp sastali su se na marginama samita G20 8. jula 2017. godine, čime je započet obrazac susreta lidera na velikim međunarodnim skupovima. Njihov razgovor bio je uglavnom fokusiran na severnokorejski nuklearni program i ekonomske veze.

Mesec dana kasnije, Trampova administracija ispalila je prvi hitac u trgovinskom ratu SAD i Kine pokretanjem istrage o navodnoj krađi američke intelektualne svojine. Pozivajući se na Sekciju 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine, Bela kuća postavila je temelje za uvođenje kaznenih carina Kini.

Novembar 2017. u Pekingu, Kina

Tramp je stigao u Kinu 8. novembra 2017. na trodnevnu posetu, u pratnji delegacije američkih direktora i poslovnih lidera. Njegov program uključivao je gledanje pekinške opere sa Sijem i njegovom suprugom, posete Zabranjenom gradu i Muzeju palate, formalni prijem u Velikoj hali naroda, državnu večeru i, na kraju, privatni sastanak sa kineskim liderom.

Tramp je napustio Kinu hvaleći se „poslovnim ugovorima“ vrednim 250 milijardi dolara u oblastima energetike, poljoprivrede i tehnologije, iako su neki sporazumi bili okvirni ili su pokrivali projekte koji su već bili u toku.

Pozitivan ton samita ipak nije sprečio Trampa da nekoliko meseci kasnije uvede carine Kini.

Decembar 2018. u Buenos Ajresu, Argentina

Tramp i Si održali su večeru 1. decembra 2018. na marginama samita G20. Mesecima ranije, Trampova administracija uvela je carine na kinesku robu vrednu 250 milijardi dolara i zabranila američkim državnim agencijama da koriste kineske kompanije Huawei i ZTE, što je navelo Peking da uzvrati carinama na američku robu vrednu 110 milijardi dolara.

Uprkos tenzijama, Bela kuća je sastanak ocenila kao „veoma uspešan“, a strane su se složile da započnu pregovore o otvorenim pitanjima, uključujući zaštitu intelektualne svojine i sajber krađe.

Jun 2019. u Osaki, Japan

Tramp i Si sastali su se na samitu G20 29. juna 2019. godine. Tokom razgovora, lideri su se dogovorili o nizu mera za smanjenje tenzija, uključujući obustavu novih američkih carina, nastavak trgovinskih pregovora bez određenog roka, ublažavanje ograničenja prema kompaniji Huawei i kinesko obećanje da će kupovati više američkih poljoprivrednih proizvoda.

SAD i Kina su nekoliko meseci kasnije potpisale „prvu fazu“ trgovinskog sporazuma, prema kojem je Vašington pristao da ukine deo carina, dok se Peking obavezao da kupi američku robu i usluge u vrednosti od 200 milijardi dolara.

Kina na kraju nije ispunila obaveze o kupovini u predviđenom roku, koji se poklopio sa kolapsom globalne trgovine usled pandemije bolesti COVID-19.

Oktobar 2025. u Busanu, Južna Koreja

Tramp i Si održali su prvi sastanak posle šest godina na marginama samita APEC 30. oktobra 2025. godine. Lideri su se sastali kako bi produžili primirje u eskalirajućem carinskom ratu tokom kojeg su SAD i Kina nakratko uvele carine od 145 odnosno 125 odsto.

Uprkos trgovinskom primirju, Trampova administracija je uoči samita uvela sektorske carine Kini i ograničenja na izvoz kineske tehnologije, dok je Peking pooštrio kontrolu izvoza retkih zemnih minerala.

Nakon razgovora, Tramp i Si objavili su jednogodišnju pauzu u trgovinskom ratu. Između ostalog, SAD su ublažile carine, dok je Kina pristala da ukine deo izvoznih ograničenja na retke minerale i nastavi kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.