Prolazak ovog tankera kroz Ormuz usledio je uoči susreta predsednika SAD Donalda Trampa i kineskog predsednika Si Đinpinga i nakon posete iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija Pekingu, prenosi Rojters.

Iran je, po svemu sudeći, poslednjih dana pooštrio kontrolu plovidbe kroz Ormuz. Brod Juan Hua Hu je početkom marta utovario skoro dva miliona barela sirove nafte u iračkom lučkom terminalu Basra.

Pre prolaska tankera Juan Hua Hu, kroz Ormuski moreuz su prošli i tankeri Kospirl Lejk i He Rong Haj.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.