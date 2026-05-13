Američka platforma za onlajn trgovinu eBay odbila je ponudu za preuzimanje vrednu 56 milijardi dolara koju je uputila kompanija Gamestop, ocenivši da predlog nije ni kredibilan ni atraktivan.

Odluku je saopštio predsednik odbora eBay-a Pol Presler, navodeći da njegova kompanija može samostalno da nastavi strategiju rasta bez spoljnog preuzimanja, prenosi Rojters.

Prema dostupnim informacijama, finansiranje bi uključivalo oko 9,4 milijarde dolara gotovine koje Gamestop već poseduje, kao i do 20 milijardi dolara duga koji bi bio obezbedjen preko TD banke, a ostatak vrednosti bi bio pokriven akcijama kompanije.

Izvršni direktor Gamestopa Rajan Koen je izjavio da vidi eBay kao osnovu za stvaranje platforme koja bi mogla da postane direktan konkurent Amazonu.

Moguće se da će se Koen nakon odbijenice okrenuti direktno akcionarima eBay-a i pokrenuti takozvano neprijateljsko preuzimanje.

Kompanija tvrdi da bi mogla da smanji godišnje troškove eBay-a za oko dve milijarde dolara, pre svega u marketingu i prodaji, prenosi CNBC.

Analitičari su od početka bili skeptični prema ponudi, pošto eBay ima všestruko veću tržišnu vrednost od svog potencijalnog kupca Gamestopa, a finansijska struktura i izvodljivost preuzimanje je bila upitna.

