Centralna posledica rata u Iranu je povećanje cene goriva na tržištu, uključujući i kerozin. Da bi se povećala verovatnoća karata tokom potražnje, ministarstvo reklamira posetu rafineriji PCK u Švetu.
Ona je naglasila da je red letenja stabilan i odbacila spekulacije o poremećajima zbog nestašice goriva.
"Želim da se u diskusiji razlikovalo da li će avionske karte biti skuplje i da li će letovi biti otkazani. Čini mi se da neki ljudi idu predaleko u toj diskusiji", rekla je ona.
Dodala je da Nemačka do sada nije morala ni da dodirne sopstvene rezerve kerozina.
"Što se tiče turista, da, tržište trenutno sugeriše da će neki putnici iskusiti dodatna opterećenja", kazala je nemačka ministarka.
S druge strane, skuplje karte omogućavaju prevoznicima da preuzmu avione.
"Stoga je situacija stabilna, sa povećanim cenama", zaključila je Rajhe.
