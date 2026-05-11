Na većini azijskih berzi u ponedeljak su pale cene akcija, dok su cene nafte snažno porasle nakon što je predsednik SAD Donald Tramp poručio da je iranski odgovor na američki predlog za okončanje rata „potpuno neprihvatljiv“.

Istovremeno, investitori strahuju od daljeg pogoršanja situacije, posebno zbog nastavka blokade Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih pravaca za transport nafte iz Persijskog zaliva, prenosi Blic.

Azijske berze pod pritiskom zbog rata na Bliskom istoku

MSCI indeks azijsko pacifičkih akcija bio je jutros u plusu oko 0,5 odsto, ali je trgovanje na većini tržišta bilo oprezno. Berzanski indeksi u Hong Kongu, Japanu, Australiji i Indiji pali su između 0,2 i 1,1 odsto. S druge strane, tržišta u Šangaju i Južnoj Koreji zabeležila su rast između 0,9 i 4,4 odsto.

Južnokorejski Kospi indeks dostigao je novu rekordnu vrednost zahvaljujući snažnom rastu akcija proizvođača čipova, jer je tržište ponovo zahvatila euforija oko razvoja veštačke inteligencije.

Ipak, većina investitora ostaje oprezna jer se ne nazire kraj sukoba između Irana i Izraela.

Tramp odbacio iranski predlog za prekid rata

Iran je ranije preko državnih medija saopštio da je Vašingtonu poslao odgovor na američki predlog za mirovne pregovore. Teheran je naveo da traži prekid rata na svim frontovima, ukidanje sankcija, kraj pomorske blokade i iransku kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Međutim, Tramp je u nedelju jasno poručio da je takav odgovor neprihvatljiv. U međuvremenu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da rat sa Iranom nije završen i da Izrael i SAD i dalje žele da zaustave iranske nuklearne ambicije.

Nafta skočila više od četiri odsto

Zbog nastavka blokade Hormuškog moreuza, cene nafte jutros su naglo porasle. Na londonskom tržištu cena Brent nafte skočila je 4,34 odsto i dostigla 105,70 dolara po barelu. Američka WTI nafta poskupela je 4,82 odsto, na 100,05 dolara po barelu.

Brus Kasman, ekonomista banke Džej Pi Morgan Čejs, upozorio je da svaki novi dan blokade povećava rizik od dodatnog skoka cena energenata.

„Sukob na Bliskom istoku ulazi u 11. nedelju. Cene nafte su snažno porasle i predstavljaju rizik za usporavanje globalnog privrednog rasta, ali ne i za njegov potpuni prekid. Ipak, rizik od novih skokova raste sa svakom nedeljom blokade Ormuskog moreuza“, rekao je Kasman.

Dolar ponovo jača kao sigurno utočište

Na valutnim tržištima dolar je ojačao nakon dve nedelje pada, jer investitori američku valutu i dalje smatraju sigurnim utočištem u periodima geopolitičke neizvesnosti. Dolarov indeks jutros se kretao oko 98,10 poena, dok je u petak iznosio 97,84 boda.

Kurs dolara prema japanskom jenu porastao je sa 156,65 na 157,15 jena. Američka valuta ojačala je i prema evru, pa je evropska valuta oslabila na 1,1755 dolara, u odnosu na 1,1785 dolara koliko je iznosila krajem prošle sedmice.

