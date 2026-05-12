Dok se američki predsednik Donald Tramp sprema za ključni sastanak sa kineskim liderom Si Đinpingom u Pekingu, investitori sa nestrpljenjem prate da li će dva svetska lidera stajati po strani i dozvoliti da sektor veštačke inteligencije procveta.

Geopolitička neizvesnost, sa posebnim akcentom na tehnološko rivalstvo između SAD i Kine, gurnula je samu tehnologiju kao primarnu brigu globalnih menadžera imovine, piše Rojters. Investitori očekuju da će Tramp i Si, tokom sastanka zakazanog za 14 i 15. maj, držati trgovinske tenzije u drugom planu.

Umesto starih razgovora o tarifama, fokus je sada čvrsto na rastućem sektoru veštačke inteligencije i ključnom pitanju da li će SAD ublažiti ograničenja na izvoz čipova.

Najjasniji odraz ove promene je juan, koji stalno jača već godinu dana i dostigao je trogodišnji maksimum, signalizirajući novu vrstu stabilnosti.

Šangajski kompozit na 11-godišnjem maksimumu Kineski referentni indeks Šangajski kompozit trguje se na 11-godišnjem maksimumu, a rast izvoza podstaknut je porastom porudžbina vezanih za veštačku inteligenciju. Čak ni rastući trgovinski suficit više ne čini menadžere fondova nervoznim zbog potencijalne nove runde američkih tarifa.

Umesto toga, oni su usmerili svoje portfolije ka kineskom putu ka samodovoljnosti u veštačkoj inteligenciji.

"Stvari su se okrenule. Kina je malo toga željna da razgovara sa Trampom", rekao je Jang Tingvu, potpredsednik kompanije Tongheng Investment, dodajući da je Trampova pozicija oslabljena nerešenim ratom sa Iranom, piše Rojters.

Promena fokusa na tržištu odražava smanjenje tenzija u odnosima SAD i Kine otkako su Tramp i Si pre šest meseci stavili pauzu u trgovinskom ratu.

Američki sudovi su ukinuli veliki deo Trampovih početnih carinskih barijera, a kineska roba ionako pronalazi put do SAD preko jugoistočne Azije.

Strateški potezi koji plaše investitore

Uoči samita, obe zemlje su napravile strateške poteze koji su pojačali strahove investitora. Trampova administracija je zauzela strožiji stav o tehnološkim ograničenjima, ciljajući kineske kompanije zbog "iskorišćavanja" američkih modela veštačke inteligencije.

Kao odgovor, Peking navodno razmatra plan koji bi zahtevao odobrenje vlade da vodeći startapovi u oblasti veštačke inteligencije prihvate američki kapital.

Nedavno istraživanje je pokazalo da više od 70 odsto institucionalnih investitora sada vidi geopolitičku nesigurnost kao najveći rizik za industriju u narednoj deceniji, što je značajna promena u odnosu na prošlu godinu kada su tehnološka pitanja bila na vrhu liste zabrinutosti.

Od početka carinske oluje u aprilu 2025. godine, juan je vođen snažnim izvozom i tržišnim raspoloženjem da su vlasti zadovoljne jačom valutom, što je u suprotnosti sa nestabilnim dolarom.

"Samit bi mogao biti taktički katalizator za snagu juana i važna tačka u stabilizaciji trgovinskih odnosa", rekli su analitičari Goldman Saksa.

Oni predviđaju da će kineski spoljni suficit podići kurs valute na 6,5 juana za dolar u roku od 12 meseci.

Juan je u ponedeljak dostigao trogodišnji maksimum od 6,79 juana za dolar. Nade i strahovi pred sastanak Očekivano prisustvo vodećih američkih poslovnih lidera na samitu podiglo je nade u dogovore u oblasti finansija, poljoprivrede, energetike i vazduhoplovstva.

Neki investitori čak vide priliku da Kina insistira na miru na Bliskom istoku.

"Nadam se da će Tramp moći da natera Sija da izvrši pritisak na Iran da ponovo otvori Ormuski moreuz i pokrene protok nafte", rekao je Džek Ablin, glavni investicioni strateg u Cresset Wealth Advisors.

U srži svega je trka za dominaciju u veštačkoj inteligenciji. SAD trenutno imaju prednost u nekoliko ključnih oblasti - privatne investicije su iznosile 109 milijardi dolara samo u 2024. godini, skoro koliko i ostatak sveta zajedno.

Kina, međutim, brzo smanjuje jaz kroz ciljani, državno vođen pristup i značajan napredak u razvoju sopstvene industrije poluprovodnika.

"Jedino što vredi pratiti je razvoj oko veštačke inteligencije. To je glavni fokus tržišta, kao nijedan drugi", rekao je Zeng Vanping, menadžer fonda u Beijing Monolith Fund Management.

