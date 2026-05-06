Koji automobili se najmanje kvare? Nemačka analiza otkrila pobednike i najveća razočaranja

Rezultati pokazuju da su moderni automobili danas znatno pouzdaniji nego pre deset godina.
Automobili su pouzdaniji nego ranije
Prema podacima nemačkog auto-kluba ADAC za 2026. godinu, verovatnoća kvara kod automobila starih pet godina pala je sa 3,6 odsto u 2015. na 2,1 odsto u 2025. godini.
Kod deset godina starih vozila pad je još izraženiji – sa 6,5 na 3,1 odsto, što znači da se osetljivost na kvarove gotovo prepolovila u poslednjoj deceniji.
Istovremeno, automobili na putevima postaju sve stariji. Prosečna starost vozila porasla je sa nešto više od osam godina u 2014. na oko 11 godina u 2025, dok su vozila kojima je najčešće potrebna pomoć na putu u proseku stara skoro 14 godina, piše Večernji.
Ovo su najpouzdaniji automobili po klasama
Analiza je izdvojila modele koji su se pokazali kao najpouzdaniji u svojim kategorijama.
- Najmanji automobili
- Dacia Spring
- Toyota Aygo
- Volkswagen up!
- Mali automobili
- Audi A1
- Renault Zoe
- Kompaktna klasa
- Volkswagen Golf
- Mercedes-Benz A-Class
- Srednja klasa
- BMW 3 Series
- Tesla Model 3
- BMW 5 Series
- Mercedes-Benz GLE
Ovi modeli imaju najviše problema
S druge strane, statistika je izdvojila i automobile kod kojih su kvarovi češći.
Među njima su:
- Opel Meriva
- Toyota Yaris
- Toyota RAV4
- Nissan Qashqai
- Hyundai Ioniq 5
Kod velikog broja kvarova glavni problem bio je 12-voltni akumulator.
Akumulator je i dalje najveći problem
Prema podacima ADAC-a, akumulator je odgovoran za čak 45,4 odsto svih kvarova na vozilima.
Slede:
- problemi sa motorom i elektronikom motora – 21,8 odsto
- kvarovi na električnom sistemu, starteru i alternatoru – 10,4 odsto
- problemi sa gumama – 8,9 odsto
- sistemi zaključavanja – 6,8 odsto
Električni automobili bolji od benzinaca i dizelaša
Zanimljivo je da su električni automobili trenutno pouzdaniji od vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem.
Kod četvorogodišnjih električnih vozila stopa kvarova iznosi 6,5 na 1.000 vozila, dok je kod benzinaca i dizelaša taj broj gotovo duplo veći – 12,5.
Stručnjaci objašnjavaju da električni automobili imaju jednostavniju konstrukciju i manje pokretnih delova, ali i da su u proseku mlađi od klasičnih vozila.
Šta pokazuje nemačka statistika
Podaci nemačkog ADAC-a potvrđuju da su automobili danas kvalitetniji i dugotrajniji nego ranije, ali da starost vozila i dalje značajno utiče na rizik od kvarova.
Redovno održavanje i kontrola akumulatora ostaju ključni za pouzdanu vožnju, bez obzira na marku automobila ili vrstu pogona.
