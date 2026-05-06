"Dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave, moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika", saopštila je NBS.

Na šalterima Uprave za trezor Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava - onima koji imaju podračune u Upravi za trezor i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP "Infostan tehnologije", JKP "Informatika" Novi Sad, Telekom a.d. i slično), navodi se u saopštenju.

