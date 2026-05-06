Pad cena gasa u Evropi Referentni holandski TTF fjučersi, ključni evropski ugovor o prirodnom gasu, pali su za više od osam procenata na manje od 43 evra po megavat-satu.

Pad je usledio nakon izveštaja da su Vašington i Teheran blizu sporazuma koji bi mogao da okonča sukob i otvori put širim nuklearnim pregovorima.

Optimizam u pogledu moguće deeskalacije ublažio je strahove od dugoročnih poremećaja u Ormuskom moreuzu, jednoj od najvažnijih svetskih ruta za transport energije.

Predsednik SAD Donald Tramp dodatno je smirio tržišta objavom privremene obustave vojne operacije kako bi se osigurao prolaz trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Evropa ostaje ranjiva na niske zalihe Sukob i skoro zatvaranje Ormuskog moreuza poremetili su oko petinu globalnih zaliha tečnog prirodnog gasa (TPG), podižući cene i izazivajući nervozu na energetskim tržištima.

Dok većina TPG-a sa Bliskog istoka završava u Aziji, poremećaji su pogodili i Evropu, koja i dalje u velikoj meri zavisi od uvoza gasa kako bi popunila svoja skladišta pre zime.

Evropska skladišta gasa su trenutno popunjena oko 34 procenta, što je znatno ispod petogodišnjeg proseka.

Analitičari upozoravaju da tržište ostaje osetljivo i da bi novi zastoj pregovora ili kontinuirani problemi u Ormuskom moreuzu mogli brzo da se vrate volatilnosti.

Cene nafte su takođe pale

Cene nafte su takođe nastavile da padaju. Brent je pao za više od devet procenata jutros i trgovao se ispod 100 dolara po barelu, oko 99,8 dolara, nakon što je izgubio oko četiri procenta svoje vrednosti dan ranije.

Američka WTI sirova nafta pala je za više od deset procenata na oko 91,3 dolara po barelu. Ormuski moreuz je poslednjih nedelja bio u fokusu zabrinutosti tržišta zbog vojne eskalacije koja je poremetila brodarstvo i izazvala strah od velikih poremećaja u snabdevanju, piše Indeks.hr

Američka administracija je objavila da je oko 23.000 mornara iz 87 zemalja zarobljeno u regionu zbog poremećaja u Persijskom zalivu. Uprkos smanjenju geopolitičkih tenzija, viši troškovi energije već su počeli da opterećuju globalnu potražnju, dodatno obarajući cene nafte.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.