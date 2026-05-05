Nemačka modna kompanija Hugo Bos objavila je danas da je njena operativna dobit (EBIT) u prvom kvartalu 2026. pala na 35 miliona evra, ali je i uprkos tome nadmašila prosečnu prognozu analitičara od 30 miliona evra, a tržišta su reagovala rastom akcija za skoro pet odsto.



Izvršni direktor kompanije Danijel Grider naveo je da je početak godine bio u skladu sa planom restrukturalizacije, ali da je tržišno okruženje postalo znatno teže zbog geopolitičkih dešavanja oko Ormuskog moreuza, prenosi Rojters.



Rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana negativno je uticao na potrošnju i prodaju u ključnim tržištima, posebno na Bliskom istoku.



Kompanija je istakla da je pad poseta prodavnicama u tom regionu počeo od marta, dok je globalna potrošačka tražnja ostala slaba.



Hugo Bos procenjuje da su globalni trendovi i ratni efekti smanjili ukupnu prodaju za oko jedan odsto, dok za sada nije zabeležen direktan poremećaj u lancima snabdevanja.



Ukupni prihodi od prodaje pali su za šest odsto međugodišnje na 905 miliona evra, što odražava namerno prilagođavanje brenda i prodajnih kanala u okviru strategije.



Iako su prihodi niži, Hugo Boss je zabeležio poboljšanje bruto marže na 62,5 odsto, kao i rast slobodnog novčanog toka na 33 miliona evra, u poređenju sa negativnih 66 miliona evra godinu ranije.



Kompanija istovremeno nastavlja restrukturiranje, uključujući zatvaranje prodavnica i optimizaciju distributivne mreže, dok je u fokusu jačanje brenda kroz modne događaje poput Milanske nedelje mode i kampanje za nove kolekcije, prenosi portal Fešn netvork.



Hugo Bos je zadržao raniju godišnju prognozu i očekuje operativnu dobit u rasponu od 300 do 350 miliona evra u 2026, prenosi Tanjug.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.