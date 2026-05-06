Belex15 je bio nepromenjen, a Belexline je bio u minusu od 0,59 odsto.

Na listi dobitnika našle su se samo akcije Termike Beograd koje su porasle za 1,51 odsto i na kraju trgovanja vredele po 3.500 dinara.

Gubitničku listu predvodile su akcije Iritel iz Beograda koje su imale pad od 29,27 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.061 dinara, a potom slede akcije beogradskog Instituta za ispitivanje materijala sa padom od 9,58 odsto i vrednošću na zatvaranju od po 15.100 dinara, piše Tanjug.

Akcijama PPT Armature iz Aleksandrovca danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 415.569 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda sa prometom od 100.000 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.