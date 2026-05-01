"U prvom kvartalu u Srbiji prvi put je registrovano ukupno zajedno 8.120 novih putničkih automobila i lakih komercijalnih vozila što je za 1.145 više nego 2025. kada je prvi put registrovano 6.975 vozila te dve kategorije (M1 - novih putničkih automobila i N1 - LKV), a što predstavlja rast od 16,42 odsto", navodi Asocijacija.

Dodaju da posebno raduje i činjenica da je rast tržišta zabeležen ne samo kod putničkih već i kod lakih komercijalnih vozila.

"Prvi put je registrovano 7.000 novih putničkih automobila što je u poređenju sa istim periodom 2025. više za 948 vozila, što je rast od 15,66 odsto. Kada su u pitanju laka komercijalna vozila tu je rast tržišta u ovom periodu respektabilnih 21,34 procenta. U 2025. u periodu januar-mart prvi put je registrovano 923, a u 2026. - 1.120 što je za 197 vozila više", navodi Asocijacija.

Kada je reč o brendovima prva je "škoda" sa 1.783 prvih registaracija, slede "tojota" sa 938, "hjundai" sa 510, "folksvagen" sa 418 i "BMW" sa 393 jedinice.

Dodaju da kada se posmatraju samo putnički automobili - i dalje je na prvom mestu "škoda" sa 1.629 jedinica, a da slede "tojota" sa 831, "hjundai" sa 496, "BMW" sa 393, "KIA" sa 327, "dačija" sa 300, navodi Asocijacija. Najviše prvi put registrovanih lakih komercijalnih vozila beleži "škoda" -154, pa "fijat" - 152, "folksvagen" 145, "pežo" 109, "tojota" 107, "reno" 81.

Kod novih putničkih vozila, navode, ona sa hibridnim pogonom preuzela su primat od benzinskih.

"U prvom kvartalu vozila sa benzinskim motorom imaju udeo od 42,03 odsto, a hibridi (sve vrste) 43,20 odsto. U odnosu na isti period prošle godine benzinskih modeli porasli su za 8,80 odsto, a hibridni, ukupno za 34,35 odsto", saopštili su iz Asocijacije i dodali da i u Srbiji baš kao i u EU dizelaši polako nestaju.

Prvi put je registrovano 810 dizel vozila, što je 11,57 odsto tržišta i pad u odnosu na 2025. od 10,10 odsto.

Vozila sa SUS motorima koja uz benzin koriste i gas beleže 87 prvi put registrovanih jedinica (1,23 odsto) i pad u odnosu na isti period lane od čak 44,52 odsto. Čisto električnih, novih putničkih automobila registrovano je 138 što iznosi 1,97 odsto tržišta. Rast od 220,93 odsto u odnosu na prvi kvartal 2025. godine.

Kod novih lakih komercijalnih vozila najzastupljeniji je dizel pogon sa 804 prvi put registrovanih vozila što iznosi 71,79 tržišnog udela i rast od 23,69 odsto u odnosu na 2025. Iz Asocijacije dodaju da slede benzinci sa 145 jedinica (12,95 odsto) i rastom od 8,21 procenat u odnosu na prvi kvartal lane.

LKV sa pogonom benzin-gas drže 4,38 odsto tržišta sa prvi put registrovanih 49 vozila u prva tri meseca ove godine i beleže pad od 57,39 odsto u odnosu na prošlogodišnji prvi kvartal kada je prodato 115 vozila. Hibridi su zastupljeni sa 4,02 odsto tržišta u ovom periodu i registrovanih 45 jedinica.

U 2025. je registrovano u prva tri meseca 17 LK vozila sa ovim pogonom. Kod motocikala od ukupnog broja prodatih 1.545, svi su na benzin sem dva koja imaju električni pogon. Kada je u pitanju pregled prvi put registrovanih novih vozila (M1 I N1) prema klasi - dominiraju SUV modeli (sa svim podkategorijama), koji čine čak 51,4 odsto ukupnog tržišta, piše Tanjug.

Gradski automobili, - "A" klasa čini 4,23 odsto tržišta, "B" 7,03 odsto, dok tzv. kompaktna ili "C" klasa čini 16,15 odsto tržišta. Modeli srednje ili "D" klase čine 3,9 odsto tržišta, a "egzekjutiv" klasa oko dva odsto. tzv. "sport" klasa čini 1,5 a LKV klasa 13,8 odsto.

