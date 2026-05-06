Hrvatska poslanica u Evropskom parlamentu Biljana Borzan rekla je da će ovaj amandman omogućiti kupcima da budu sigurni da je kilometraža na polovnim automobilima istinita.

"Već nekoliko godina upozoravam na prevare sa kilometražom. Istraživanja su pokazala da skoro polovina polovnih automobila koji se prodaju preko granica ima manipulisanu kilometražu. Prema nekim procenama, šteta za kupca može biti oko 10 hiljada evra, a šteta za građane EU je oko devet milijardi evra godišnje. Ovo je veliki problem u istočnim zemljama EU gde se takve prevare najčešće prijavljuje. U 2025. godini u Hrvatsku je uvezen gotovo rekordan broj automobila, preko 80 hiljada", rekla je Borzan.

Ona godinama upozorava da je rešenje ovog problema nadohvat ruke. Belgija, Holandija i Luksemburg imaju primer dobre prakse sa svojim sistemom Car-Pass.

Svaki put kada automobil ode na servis, kilometraža se unosi u sistem, a evidencija Car-Pass-a je obavezna prilikom prodaje polovnog automobila.

Zato je prevara sa kilometražom tu praktično prestala.

"Veoma sam srećna što je nadležni odbor usvojio amandmane kojima će biti obavezno evidentirati kilometražu za svaku popravku ili održavanje vozila. Države članice će biti obavezne da obezbede da se podaci sa kilometraže dostave potencijalnim kupcima polovnih automobila, čime će se osigurati da podaci završe u pravim rukama", objašnjava Borzan, piše tportal.

Naglasila je da se u Hrvatsku najčešće uvoze polovni automobili koji koštaju između 10 i 25 hiljada evra, a kilometraža je najvažniji faktor za kupce prilikom donošenja odluke. Prevara sa kilometražom potkopava poverenje u tržište polovnih automobila, ali i negativno utiče na bezbednost na putevima.

