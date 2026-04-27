Odluka dolazi posle izuzetno slabih rezultata – tokom marta 2026. registrovano je svega 84 vozila, dok je u celoj prošloj godini prodato manje od 2.000 automobila. Poređenja radi, samo model Honda Accord u SAD-u je u martu prodat u više od 13.000 primeraka, piše B92.

Honda je na korejskom tržištu bila prisutna od 2004. godine, nudeći modele kao što su Accord i CR-V, ali nije uspela da privuče veći broj kupaca.

Kompanija kao razlog povlačenja navodi promene na globalnom i lokalnom tržištu, kao i potrebu da fokusira resurse na dugoročnu konkurentnost.

Ipak, postojeći vlasnici neće ostati bez podrške – Honda je potvrdila da će nastaviti da obezbeđuje servis, rezervne delove i garanciju. Zanimljivo je da su i neki drugi proizvođači imali skromne rezultate u Koreji. Tako je, na primer, Ford prodao samo 35 automobila u martu, a Peugeot 75 vozila.

Najbolje prodajne rezultate imala je kompanija Tesla, koja je u martu registrovala više od 11.000 vozila, dok su BMW i Mercedes na drugom i trećem mestu takođe ostvarili odličnu prodaju sa 6.785, odnosno 5.419 isporučenih automobila.

