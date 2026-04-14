Imperija Ilona Maska suočava se sa neočekivanim problemom - hiljade parkiranih Tesla vozila stoje na parkinzima dilerskih centara.

Po prvi put u svojoj istoriji, Tesla se ne bori da brže proizvodi, već da pronađe izlaz iz "planine automobila" koje niko ne kupuje.

Sa više od 50.000 jedinica koje skupljaju prašinu i potražnjom koja pada na zabrinjavajuće nivoe, američki gigant se suočio sa zidom stvarnosti koji čak ni smanjenje cena ne može da sruši.

Najava dublje krize? Ono što je nekada bila beskrajna lista čekanja sada su parkinzi i skladišta puni automobila koji ne mogu da pronađu kupca.

Podaci za prvi kvartal 2026. godine jasno pokazuju ogromnu prazninu u kompaniji Ilona Maska. Tesla je prijavila proizvodnju 408.386 vozila, ali su isporuke ostale nepromenjene na 358.023 jedinice.

Razlika, koja prelazi 12 odsto ukupne proizvodnje, predstavlja najveći višak zaliha otkako je Ilon Mask preuzeo kompaniju. Za brend koji je istorijski poslovao po modelu "proizvodnje po narudžbini" sa minimalnim zalihama, skladištenje više od 50.000 automobila predstavlja ogroman logistički i finansijski izazov.

Analitičari se slažu da ovaj „zid zaliha“ odražava opasan jaz između proizvodnih ambicija kompanije i stvarnog apetita tržišta koje pokazuje znake umora.

Zašto se Teslini automobili više ne prodaju očekivanom stopom?

Odgovor je višestruk, ali neki faktori imaju veći uticaj na odluke potrošača.

Broj jedan, kraj poreskih olakšica - na ključnim tržištima poput SAD, nestanak podsticaja i strožiji porezi povećali su konačnu cenu, uklanjajući ekonomski podsticaj koji je ranije ubeđivao neodlučne.

Zasićenost kupaca - model 3 i Model Y ostaju stubovi brenda, ali njihov dizajn počinje da pokazuje znake starenja u poređenju sa konkurentima koji ažuriraju svoje ponude skoro svakih šest meseci.

Nedavna odluka o obustavi porudžbina za veteran Model S i Model X potvrđuje da Tesla trenutno možda ima previše tanku ponudu.

Kineska ofanziva - azijski giganti poput BYD-a preplavili su tržište alternativama koje se takmiče ne samo po ceni, već i po kvalitetu i tehnologiji, erodirajući auru ekskluzivnosti koja je nekada krasila Teslu.

Privremena kriza ili kraj euforije za električnim automobilima?

Ovo hlađenje nije svojstveno samo Tesli.

Tržište električnih automobila ušlo je u fazu u kojoj kupac više nije samo tehnološki entuzijasta, već praktičan korisnik koji pažljivo procenjuje infrastrukturu za punjenje, amortizaciju vozila i, pre svega, cenu.

Iako Ilon Mask skreće pažnju na obećanja o potpuno autonomnoj vožnji (FSD) i dolasku robotaksija, poslovni rezultati kompanije i dalje zavise od automobila koji silaze sa fabričkog pogona.

Trenutni izazov za Teslu nije samo softverska inovacija, već i dokazivanje da može biti efikasan u stvarnom svetu maloprodaje, piše Elpais, prenosi Jutarnji.hr

Trenutna situacija postavlja pitanje: da li je ovo prvi simptom da je Teslin eksponencijalni rast dostigao vrhunac?

Za sada, tih 50.000 parkiranih automobila čeka odgovor koji će doći samo sa agresivnom strategijom cena ili obnovom koja će ponovo oživeti odnose sa skeptičnom publikom.

