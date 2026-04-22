Održana edukacija namenjena je novinarima koji prate ekonomske i finansijske teme, ali i investitorima, osiguravajućim društvima i bankama, a cilj programa je podizanje profesionalnih standarda u informisanju javnosti, ali i finansijskom opismenjavanju najširih slojeva stanovništva.

Na predstavljanju edukacije u prostorijama Beogradske berze, profesor Dejan Erić je učesnicima približio osnove funkcionisanja finansijskog sistema i tržišta kapitala, sa posebnim fokusom na ulogu berzi kao specifičnog oblika organizovanog tržišta.

Tokom predavanja, novinari su imali priliku da se upoznaju sa ključnim finansijskim institucijama koje učestvuju na tržištu, kao i sa osnovnim finansijskim instrumentima koji se koriste u berzanskom poslovanju.

Poseban akcenat stavljen je na razumevanje mehanizama trgovanja i značaj tačnog i odgovornog izveštavanja o ekonomskim temama.

Edukacija je obuhvatila i interaktivni deo, tokom kojeg su učesnici mogli da postavljaju pitanja i razmene iskustva sa predavačem.

Ovaj program ima za cilj unapređenje znanja novinara i podizanje kvaliteta izveštavanja o finansijskim i ekonomskim temama u domaćim medijima.

Prvi deo edukacije obuhvatao je uvod u finansijski sistem i tržišta, gde su polaznici učili o značaju i funkcijama savremenih finansijskih institucija i instrumenata, podeli tržišta na tržište novca, kapitala i derivata, kao i o osnovnim pojmovima poput kamatnih stopa i deviznih kurseva.

Drugi deo programa bio je fokusiran na berze kao specifičan oblik tržišta kapitala, obuhvatajući istorijat razvoja novca, specifičnosti berzanskog trgovanja i ulogu regulatornih organa kao što su Ministarstvo finansija, Komisija za hartije od vrednosti, Narodna banka Srbije i Centralni registar hartija od vrednosti.

Pored sticanja znanja i ovladavanja složenom terminologijom, kako kaže, edukacije donose brojne pogodnosti, uključujući slobodan pristup Beogradskoj berzi, mogućnost "uživo" uključivanja i komentarisanja, kao i pristup bazi eksperata.

Erić je objasnio da je cilj da se kroz ovaj program podstakne dijalog, objektivnost i transparentnost, čime se direktno podiže kvalitet informisanja javnosti o razvoju Beogradske berze i celokupnog tržišta kapitala.

Profesor dr Dejan Erić bio je gost naše redakcije, gde je govorio o edukativnom programu o korporativnim obveznicama koji će u narednom periodu biti organizovan za domaće kompanije.

Tri programa edukacije

Jedan od važnih koraka u tom procesu jeste pokretanje edukativnih programa koji treba da podignu nivo znanja o tržištu kapitala među različitim učesnicima, od novinara, preko kompanija, do profesionalaca u finansijskom sektoru.

"Berza je dobila nove prostorije, novu opremu i novi trgovački sistem. Jedna od aktivnosti koja se realizuje u poslednjem kvartalu jeste priprema različitih programa edukacije. Primetili smo da je neophodno podizati nivo znanja, nivo kompetencija i veština kod što šireg kruga ljudi", rekao je on za Bizportal.

Prema njegovim rečima, berza je mesto gde se okupljaju i emitenti i investitori.

"To je mesto gde se okupljaju ljudi i neophodno je da oni koji dolaze na berzu imaju određeni nivo znanja i kompetencija. U tom smislu, naročito u poslednjem kvartalu radilo se na pripremi odgovarajućih programa. Veliki tim ljudi je radio na tome i uglavnom postoje tri tipa programa", kazao je Erić.

On je objasnio da je jedan program za akreditaciju novinara.

"Ideja je da ljudi koji izveštavaju sa berze imaju dovoljan nivo znanja i kompetencija kako bi to mogli da rade na najkvalitetniji način. Drugi tip edukacije namenjen je najširoj javnosti, s jedne strane emitenata, odnosno kompanija kojima je potreban kapital, koje će sagledati mogućnosti da mogu da koriste berzu kao način prikupljanja kapitala, i s druge strane investitora, odnosno onih koji imaju višak kapitala i koji umesto da taj kapital drže u 'slamarici' ili oročen na depozitnim računima, imaju mogućnost da investiraju na berzi. Treći tip su komercijalni programi, užeg karaktera, namenjeni pojedinim kategorijama učesnika na domaćem tržištu kapitala", naveo je profesor.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.