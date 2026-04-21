Upozorenje dolazi u vreme pojačanih tenzija na Bliskom istoku.

Sjedinjene Američke Države održavaju blokadu iranskih luka, dok je Iran periodično zatvarao Ormuski moreuz, kroz koji se pre rata transportovalo oko petine svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Usred pregovora o prekidu vatre, Teheran, koji kontroliše moreuz, predložio je uvođenje putarine za bezbedan prolaz brodova.

Prevarni zahtevi u ime iranskih vlasti

Marisks je u ponedeljak obavestio vlasnike brodova da su nepoznate osobe, lažno se predstavljajući kao iranske vlasti, poslale zahteve nekim brodarskim kompanijama za tranzitne naknade u kriptovalutama, tačnije Bitkoinu ili Teteru, kako bi im "odobrili prolaz".

"Ove konkretne poruke su prevara", saopštila je kompanija, naglašavajući da ih nisu poslale iranske vlasti. Nije bilo neposrednog komentara iz Teherana.

Pucnjava na brodove i moguća žrtva prevare

Stotine brodova koji prevoze oko 20.000 mornara ostaju blokirani u Zalivu. Kada je Iran nakratko otvorio moreuz 18. aprila radi inspekcija, nekoliko brodova je pokušalo da prođe. Međutim, najmanje dva broda, uključujući tanker, izvestila su da su iranski brodovi otvorili vatru na njih, primoravajući ih da se vrate.

MARISKS veruje da je najmanje jedan od brodova koji su pokušali da napuste moreuz u subotu i bili pod vatrom bio žrtva prevare. Rojters nije bio u mogućnosti da nezavisno proveri informacije ili da kontaktira kompanije koje su primile sporne poruke, piše Indeks.hr.

U poruci koju je objavio Marisks, prevaranti navode: "Nakon što dostavite svoja dokumenta i iranske bezbednosne službe procene vašu podobnost, moći ćemo da odredimo naknadu koja se plaća u kriptovaluti (BTC ili USDT). Tek tada će vašem plovilu biti dozvoljeno da neometano prođe kroz moreuz u unapred dogovoreno vreme".

