Industrijsko udruženje BDL takođe je pozvalo na pristup NATO-ovom sistemu cevovoda kako bi se povećale zalihe goriva u glavnim čvorištima kao što su Frankfurt i Minhen. Udruženje takođe poziva na privremeno smanjenje naknada za emisiju ugljenika za avio-kompanije, veću fleksibilnost u zahtevima za održivo gorivo za avione i ublažavanje obaveza isplate nadoknade putnicima zbog zatvaranja vazdušnog prostora ili kašnjenja letova.



Apel odražava rastuću zabrinutost u vazduhoplovnoj industriji, koja se bori sa nestabilnim cenama mlaznog goriva i prvim znacima nestašice na nekim aerodromima usred rata u Iranu. BDL je pozvao Berlin da izvrši pritisak na Evropsku komisiju kako bi obezbedila stabilno snabdevanje gorivom, pridruživši se ranijim zahtevima drugih industrijskih grupa.



Prema Međunarodnoj agenciji za energiju, evropski aerodromi bi se mogli suočiti sa nestašicama već u junu. Bliski istok je ranije snabdevao većinu uvoza mlaznog goriva u Evropu, ali evropske zemlje se sada okreću snabdevanju iz Sjedinjenih Država.



Međutim, isporuke zamene pokrivaju samo oko polovine manjka, upozorio je BDL. Dodatni znaci pritiska već su vidljivi u Evropi. Holandski KLM je otkazao oko 160 letova zbog rasta cena goriva i ograničenja u snabdevanju, izvestio je Rojters.



Juronjuz je izvestio da je Lufthanza objavila da će zatvoriti svoju regionalnu podružnicu SitiLajn i povući starije avione koji troše više goriva iz svoje flote ranije nego što je planirano. Cene goriva su se više nego udvostručile od početka sukoba na Bliskom istoku, a kompanija planira da dodatno smanji kapacitet posle leta.



Četiri italijanska aerodroma uvela su ograničenja na potrošnju mlaznog goriva početkom meseca nakon poremećaja kod ključnog dobavljača, iako nestašica nije bila direktno povezana sa Ormuskim moreuzom, kroz koji prolazi oko 40 procenata svetske zalihe mlaznog goriva.



U pismu, ACI Evrope je pozvao na praćenje snabdevanja širom EU kako bi industrija mogla da koordinira odgovor. „Kriza snabdevanja bi ozbiljno poremetila rad aerodroma i vazdušnu povezanost, sa rizikom od ozbiljnih ekonomskih posledica za pogođene zajednice i za Evropu u slučaju sistemske nestašice mlaznog goriva.“



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







