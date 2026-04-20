Britanski mediji pišu o Rijeci kao manje poznatoj jadranskoj destinaciji koja privlači turiste zbog povoljnih cena, dobre povezanosti i blizine otoka Krka, Cresa, Raba i Lošinja, dok je predstavljaju kao idealnu bazu za istraživanje severnog Jadrana.

Britanci su nedavno pisali o hrvatskom gradu koji ih je oduševio zbog pogleda, hrane i odlične povezanosti sa ostrvima.

"Na severu Jadrana, Rijeka se izdvaja kao manje "izvikani" obalski grad koji nudi more, sunce i plaže, ali bez velikih gužvi", piše Daily Mail. Opisali su je kao "idealnu polaznu tačku za ostrva poput Krka, Cresa, Raba i Lošinja", ali su naveli i druge prednosti.



"Osim pogleda na more i planinske vrhove u pozadini, Rijeka je znatno povoljnija od drugih popularnih jadranskih destinacija, pa čaša vina košta već od 2,5 evra", dodaju.





Hvale kulturu i lokalnu hranu



Podsetili su i da je Rijeka 2020. bila Evropska prestonica kulture, nakon čega je grad dobio niz novih kulturnih sadržaja. Među njima izdvajaju Muzej grada Rijeke, smešten u obnovljenoj baroknoj palati.



Kada je reč o hrani, navode da ljubitelji lokalnih specijaliteta treba da probaju jela "ispod peke", najčešće sa hobotnicom, belim lukom, maslinovim uljem i samoniklim biljem.



Odlična baza za obilazak ostrva



Zahvaljujući pristupačnim cenama i dobroj povezanosti, Rijeka je, kako pišu Britanci, jedna od najboljih baza za obilazak ostrva severnog Jadrana.



Krk izdvajaju kao najlakšu opciju jer do njega nema trajekta, a autobuska karta košta između šest i 10 evra. Ostrvo opisuju kao mesto poznato po plažama, vinogradima i slikovitim gradićima pastelnih fasada.





Do Cresa se trajektom stiže za šest do 10 evra, a tamo posetioce čekaju divlje uvale i krševit pejzaž, idealan za mirniji odmor.



Karta za katamaran do Raba, koji opisuju kao ostrvo retkih peščanih plaža i živahne srednjovekovne jezgre, košta od 10 do 15 evra.



Nešto južnije nalazi se Lošinj, poznat po delfinima, borovim šumama i wellness ponudi, a do njega se katamaranom stiže za sedam do devet evra.



