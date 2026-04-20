Si je istakao da se Kina zalaže za hitan i sveobuhvatan prekid vatre i insistira na rešavanju sukoba na Bliskom istoku političkim i diplomatskim putem, prenosi Tanjug.



Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu.



"Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cela zemlja će biti uništena", rekao je Tramp juče za televiziju Foks njuz, ponovivši pretnju da bi mogao da "uništi civilizaciju" u Iranu, piše Rojters.



Tramp je istakao da SAD i dalje nude "fer i razuman sporazum", ali da ne isključuje upotrebu sile ukoliko Iran odbije ponudu, dodajući da je "vreme da se okonča iranska mašina za ubijanje".



Tramp je dodao da su SAD spremne za još snažnije udare nego ikada ranije, ističući da Iranu ne sme biti dozvoljeno da poseduje nuklearno oružje.



Istovremeno, Tramp je ismejao Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), navodeći da je Teheran proglasio zatvaranje Ormuskog moreuza, iako je, kako tvrdi, američka blokada već na snazi.



"Oni nam, a da to ne znaju, pomažu, dok sami gube stotine miliona dolara dnevno", naveo je Tramp.



Ormuskim moreuzom se prevozi oko 20 odsto svetske trgovine naftom i prirodnim gasom.



