Ali oni koji mu daju šansu često su iznenađeni koliko raznolikosti, istorije i kvaliteta života može da se smesti na tako malom prostoru. To je zemlja sa tri zvanična jezika, nemačkim, francuskim i luksemburškim, koji se koriste u zavisnosti od konteksta i situacije, što dodatno naglašava njen multikulturalni karakter.

Prema podacima MMF-a za 2024. godinu, Luksemburg je najbogatija zemlja na svetu. BDP po glavi stanovnika je takođe najviši u Evropskoj uniji i iznosi oko 90.900 evra, što je znatno iznad evropskog proseka od 35.500 evra. Prema podacima Evrostata, prosečna godišnja neto plata je 42.482 evra, odnosno oko 3.540 evra neto mesečno.

Nema razmetljivosti Pariza, nema istorijske težine Rima, nema turističke vreve Barselone. I upravo zato Luksemburg ostaje jedno od poslednjih mesta u Evropi koje možete doživeti bez filtera i bez gužve. Ovo nije destinacija koja se nameće.

Otkriva se polako, gotovo slučajno, i ostavlja utisak koji traje mnogo duže nego što biste očekivali od tako male zemlje.

Na granici između stvarnosti i bajke Glavni grad Luksemburga kao da je izgrađen na granici između stvarnosti i bajke.

Njegov stari deo, pod zaštitom UNESKO-a, nalazi se na stenama koje se strmo spuštaju u doline pune zelenila. Mostovi povezuju različite nivoe grada, dok se ispod njih nalaze parkovi i šetališta koja deluju kao skriveni svet.

Dok šetate ovim ulicama, stičete osećaj da istorija nije iza vas već svuda oko vas. Srednjovekovne tvrđave i moderne staklene zgrade se ne sudaraju, već koegzistiraju u neobičnom, ali savršeno funkcionalnom skladu. Jedna od prvih stvari koja iznenađuje svakog posetioca jeste da je javni prevoz u Luksemburgu potpuno besplatan.

Nema karte, nema kontrola, nema razmišljanja o zonama i cenama. Samo uđete i vozite bezbrižno.

U zemlji u kojoj je standard među najvišim u svetu, ova odluka nije doneta iz nužnosti, već iz vizije da se život učini jednostavnijim, a prostor udobnijim za sve, piše Dnevno.hr

Upravo to osećate na svakom koraku. Grad nije zatrpan automobilima, ljudi se kreću opušteno, a vama, kao turisti, data je retka privilegija istraživanja bez ikakvog logističkog tereta.

Robert Dacešin, putopisac iz Banjaluke koji neumorno istražuje svet, objavio je svoja iskustva iz Luksemburga na Jutjubu. Nema kiča ni luksuza Iako je jedna od najbogatijih zemalja na svetu, Luksemburg to ne pokazuje kroz kič ili luksuz na svakom koraku.

Finansijski sektor čini osnovu ekonomije, ali zemlja se sve više razvija i u oblastima tehnologije, logistike, pa čak i svemirske industrije. Sve funkcioniše tiho, efikasno i gotovo neprimetno. Za posetioce je najvažnije ono što iz toga proizilazi, bezbednost, urednost i osećaj da ste na mestu gde sistem funkcioniše.

Van prestonice, Luksemburg otkriva svoju najlepšu, gotovo filmsku stranu. Zamkovi su raštrkani širom zemlje, a među njima se ističe zamak Vianden, koji se uzdiže iznad doline poput scene iz neke zaboravljene legende. Ali ono što ovo iskustvo čini posebnim nije samo lepota, već odsustvo gužve. Možete stajati na vrhu tvrđave i čuti vetar, a ne masu ljudi.

Možete šetati kamenim hodnicima, a da se ne osećate kao da ste deo turističke kolone. Nedaleko, region Mala Švajcarska (Luksemburg) otkriva potpuno drugačiji pejzaž, sa čudno oblikovanim stenama, gustim šumama i stazama koje kao da vode u drugu dimenziju. Evropa kakva se retko doživljava. Luksemburg je mesto gde Evropa i dalje deluje harmonično.

Multikulturalizam nije tema razgovora, već svakodnevna pojava. Jezici se mešaju, kulture se prepliću, a razlike se ne ističu, one jednostavno postoje.

Nema potrebe za prilagođavanjem, samo budite radoznali. U ovom prostoru između poznatog i novog, Luksemburg nudi nešto što je danas retko, osećaj dobrodošlice, ali i slobode da istražujete sopstvenim tempom.

Luksemburg možda nikada neće dospeti na vrh liste najposećenijih destinacija. Mnogi će ga možda nastaviti zaobilaziti u korist većih, bučnijih gradova. Ali oni koji mu daju šansu otkriće donekle drugačije mesto koje ne pokušava da bude spektakularno, već to postaje upravo zato što je iskreno. U svetu koji je sve glasniji, Luksemburg ostaje retka tišina koja se pamti.

