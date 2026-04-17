Andraš Karman, koji je odgovoran za finansije u Tisi, naveo je da je potrebno detaljno sagledati fiskalnu situaciju zemlje i sprovesti konsultacije pre određivanja tačnog datuma za uvođenje zajedničke evropske valute, ističući da bi realan rok mogao da bude 2030. godina, uz mogućnost da se to dogodi i ranije ukoliko se uslovi ispune, prenosi Tanjug.



On je, prenosi mađarski Teleks, dodao da među ključnim kriterijumima za ulazak u Evrozonu postoji i stabilnost cena, ali da Tisa ne planira da to postigne administrativnim ograničenjima cena, ocenjujući takve mere kao dugoročno neodržive u tržišnoj ekonomiji.



"Cilj je da se takve intervencije postepeno ukinu, ali na način koji neće opteretiti građane", rekao je Karman, navodeći da bi privremeno moglo da bude produženo ograničenje trgovačkih marži na prehrambene i drogerijske proizvode.



