10 navika koje vozači u Srbiji rade svaki dan, a policija ih retko kažnjava

Iako su pravila jasno definisana u Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS), praksa na ulicama pokazuje drugačiju sliku.

Mnogi vozači ignorišu propise jer znaju da se kontrole najčešće fokusiraju na brzinu i alkohol, dok svakodnevna nekultura u vožnji ostaje po strani. Problem je što upravo te navike direktno utiču na gužve i bezbednost u gradovima, piše Kamatica.

„Lepljenje“ za branik – navika koja često završava sudarom

Jedna od najopasnijih pojava u gradskoj vožnji je nedovoljno odstojanje između vozila.

Iako zakon nalaže bezbedno rastojanje, vozači često „vise“ na braniku automobila ispred, što u gužvi lako dovodi do lančanih sudara.

Kazna za ovaj prekršaj iznosi 5.000 dinara, ali se uz plaćanje u roku od osam dana smanjuje na 2.500 dinara.

Svetla za maglu – mali prekidač, veliki problem

Još jedna česta greška je nepropisno korišćenje svetala za maglu, posebno zadnjih.

Ona u koloni mogu ozbiljno da zaslepe vozače iza, ali se uprkos tome koriste i kada nema potrebe.

Kazna za ovu radnju takođe iznosi 5.000 dinara.

Migavac – najjednostavnije pravilo koje se ignoriše

Nekorišćenje migavca pri prestrojavanju ili izlasku iz kružnog toka jedna je od najčešćih situacija koja izaziva nervozu u saobraćaju.

Iako je u pitanju osnovno pravilo, mnogi vozači ga jednostavno zanemaruju.

Blokiranje raskrsnice – recept za haos u gradu

Poseban problem u Beograd i većim gradovima je ulazak u raskrsnicu bez mogućnosti da se ista napusti.

Vozači često ignorišu situaciju ispred sebe i ostaju „zarobljeni“ u sredini, čime blokiraju druge pravce i dodatno pogoršavaju gužvu.

Kazna za ovaj prekršaj je 5.000 dinara, ali se u praksi retko kažnjava osim kroz specijalne akcije ili kamere.

Parkiranje na mestu za invalide – jedino što se zaista kažnjava

Za razliku od prethodnih prekršaja, parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom spada među najstrože kontrolisane.

Kazna može dostići i 25.000 dinara, u zavisnosti od lokalnih odluka, a često se dodaje i trošak odnošenja vozila, koji ide i preko 10.000 dinara.

Leva traka nije za vožnju – ali mnogi to ignorišu

Na auto-putevima, leva traka namenjena je isključivo za preticanje.

Ipak, mnogi vozači ostaju u njoj kilometrima, usporavajući protok saobraćaja.

Za ovaj prekršaj propisana je kazna od 5.000 dinara.

Tablice pod uglom – pokušaj izbegavanja kamera

Poseban trend među motociklistima je savijanje ili skrivanje registarskih tablica kako bi izbegli kamere.

Ovakvo ponašanje nosi kaznu od 10.000 dinara.

Zašto se ove navike ne menjaju?

Razlog je jednostavan — vozači veruju da neće biti kažnjeni ako ne prave „velike“ prekršaje.

Međutim, situacija se menja.

Sve veći broj kamera i naprednih sistema u Srbiji počinje da beleži i ovakve prekršaje koji su ranije prolazili ispod radara.

