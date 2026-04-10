10 navika koje vozači u Srbiji rade svaki dan, a policija ih retko kažnjava

U svakodnevnom saobraćaju u Srbiji vozače ne nerviraju samo veliki prekršaji, već i oni „sitni“ koji se ponavljaju iz dana u dan — i najčešće prolaze nekažnjeno.

Autor:  Nina Stojanović
10.04.2026.17:00
10 navika koje vozači u Srbiji rade svaki dan, a policija ih retko kažnjava
Ugledni južnoafrički list: "Srbija se pozicionira kao žarište inovacija, kulture i međunarodne saradnje"
Ugledni južnoafrički list: "Srbija se pozicionira kao žarište inovacija, kulture i međunarodne saradnje"
Marko iz banata krenuo na posao iz snova, a završio na Antarktiku
 Marko iz banata krenuo na posao iz snova, a završio na Antarktiku
Iako su pravila jasno definisana u Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS), praksa na ulicama pokazuje drugačiju sliku.

Mnogi vozači ignorišu propise jer znaju da se kontrole najčešće fokusiraju na brzinu i alkohol, dok svakodnevna nekultura u vožnji ostaje po strani. Problem je što upravo te navike direktno utiču na gužve i bezbednost u gradovima, piše Kamatica. 

„Lepljenje“ za branik – navika koja često završava sudarom

Jedna od najopasnijih pojava u gradskoj vožnji je nedovoljno odstojanje između vozila.

Iako zakon nalaže bezbedno rastojanje, vozači često „vise“ na braniku automobila ispred, što u gužvi lako dovodi do lančanih sudara.

Kazna za ovaj prekršaj iznosi 5.000 dinara, ali se uz plaćanje u roku od osam dana smanjuje na 2.500 dinara.

Svetla za maglu – mali prekidač, veliki problem

Još jedna česta greška je nepropisno korišćenje svetala za maglu, posebno zadnjih.

Ona u koloni mogu ozbiljno da zaslepe vozače iza, ali se uprkos tome koriste i kada nema potrebe.

Kazna za ovu radnju takođe iznosi 5.000 dinara.

Migavac – najjednostavnije pravilo koje se ignoriše

Nekorišćenje migavca pri prestrojavanju ili izlasku iz kružnog toka jedna je od najčešćih situacija koja izaziva nervozu u saobraćaju.

Iako je u pitanju osnovno pravilo, mnogi vozači ga jednostavno zanemaruju.

Blokiranje raskrsnice – recept za haos u gradu

Poseban problem u Beograd i većim gradovima je ulazak u raskrsnicu bez mogućnosti da se ista napusti.

Vozači često ignorišu situaciju ispred sebe i ostaju „zarobljeni“ u sredini, čime blokiraju druge pravce i dodatno pogoršavaju gužvu.

Kazna za ovaj prekršaj je 5.000 dinara, ali se u praksi retko kažnjava osim kroz specijalne akcije ili kamere.

Parkiranje na mestu za invalide – jedino što se zaista kažnjava

Za razliku od prethodnih prekršaja, parkiranje na mestu za osobe sa invaliditetom spada među najstrože kontrolisane.

Kazna može dostići i 25.000 dinara, u zavisnosti od lokalnih odluka, a često se dodaje i trošak odnošenja vozila, koji ide i preko 10.000 dinara.

Leva traka nije za vožnju – ali mnogi to ignorišu

Na auto-putevima, leva traka namenjena je isključivo za preticanje.

Ipak, mnogi vozači ostaju u njoj kilometrima, usporavajući protok saobraćaja.

Za ovaj prekršaj propisana je kazna od 5.000 dinara.

Tablice pod uglom – pokušaj izbegavanja kamera

Poseban trend među motociklistima je savijanje ili skrivanje registarskih tablica kako bi izbegli kamere.

Ovakvo ponašanje nosi kaznu od 10.000 dinara.

Zašto se ove navike ne menjaju?

Razlog je jednostavan — vozači veruju da neće biti kažnjeni ako ne prave „velike“ prekršaje.

Međutim, situacija se menja.

Sve veći broj kamera i naprednih sistema u Srbiji počinje da beleži i ovakve prekršaje koji su ranije prolazili ispod radara.

Ugledni južnoafrički list: "Srbija se pozicionira kao žarište inovacija, kulture i međunarodne saradnje"
Ugledni južnoafrički list: "Srbija se pozicionira kao žarište inovacija, kulture i međunarodne saradnje"

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste
Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

Praznični režim u Srbiji - skraćeno radno vreme pred Vaskrs, većina objekata zatvara ranije
Praznični režim u Srbiji - skraćeno radno vreme pred Vaskrs, većina objekata zatvara ranije

Cene pečenja po gradovima Srbije - potražnja ogromna 
Cene pečenja po gradovima Srbije - potražnja ogromna 

Novi pravac saradnje Srbije i Rusije - partnerstvo u razvoju svemirskih tehnologija 
Novi pravac saradnje Srbije i Rusije - partnerstvo u razvoju svemirskih tehnologija 

Nove olakšice - majke sa više dece dobijaju dodatni staž za penziju
Nove olakšice - majke sa više dece dobijaju dodatni staž za penziju

Promene na pumpama - Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo
Promene na pumpama - Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo

Praznični režim u Srbiji - skraćeno radno vreme pred Vaskrs, većina objekata zatvara ranije
Praznični režim u Srbiji - skraćeno radno vreme pred Vaskrs, većina objekata zatvara ranije

Ponuda jača, roba kvalitetna - kukuruz u centru pažnje
Ponuda jača, roba kvalitetna - kukuruz u centru pažnje

Novi pravac saradnje Srbije i Rusije - partnerstvo u razvoju svemirskih tehnologija 
Novi pravac saradnje Srbije i Rusije - partnerstvo u razvoju svemirskih tehnologija 

Stiže nova državna podrška stočarstvu - više od 33 milijarde dinara za farmere
Stiže nova državna podrška stočarstvu - više od 33 milijarde dinara za farmere

Manje poznati prelazi bez gužve - evo gde možete brže preći granicu za Uskrs
Manje poznati prelazi bez gužve - evo gde možete brže preći granicu za Uskrs

Za banjski oporavak vojnih invalida i porodica palih boraca izdvojeno 80 miliona
Za banjski oporavak vojnih invalida i porodica palih boraca izdvojeno 80 miliona

NIS podneo zahtev za novu licencu Ministarstvu finansija SAD
NIS podneo zahtev za novu licencu Ministarstvu finansija SAD

Šta vas čeka na autoputevima - pojačane naplatne stanice za praznike
Šta vas čeka na autoputevima - pojačane naplatne stanice za praznike

Marko iz banata krenuo na posao iz snova, a završio na Antarktiku

10 navika koje vozači u Srbiji rade svaki dan, a policija ih retko kažnjava

Ugledni južnoafrički list: "Srbija se pozicionira kao žarište inovacija, kulture i međunarodne saradnje"

Nikad ne donosite velike odluke petkom - šef bankarskog giganta otkrio zašto

Ako tražite beg za praznike, svi idu ovde - "Srpski Holivud" na Rudniku oduševljava turiste

Na Tari nema mesta pred praznike - cene privatnog smeštaja od 50 do 150 evra

Cene pečenja po gradovima Srbije - potražnja ogromna 

Radno vreme za Uskrs - evo šta radi, a šta je zatvoreno u Beogradu

Stigle prve jagode - privukle pažnju izgledom i cenom  

Penzioner ostao bez 125.000 evra - jedan klik ga koštao cele ušteđevine

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 61.546,00 €
ETH ETH 1.872,26 €
LTC LTC 46,58 €
DOT DOT 1,10 €
BCH BCH 380,24 €
LINK LINK 7,65 €
BNB BNB 514,60 €
XMR XMR 297,91 €
Powered by CoinGecko API