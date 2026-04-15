Naime, 77-godišnji penzioner mora da vrati 84.000 evra jer je godinama primao dve penzije koje nije prijavio.

Tek godinama kasnije, penzijsko osiguranje je otkrilo ovu informaciju i zatražilo povraćaj oko 84.000 evra, a sud je presudio u njihovu korist.

Ovaj penzioner je nakon povrede na radu 1967. godine primao invalidsku penziju (naknadu za povredu), a od 2009. godine i starosnu penziju za osobe sa invaliditetom, prenosi magazin Feniks.

Problem je nastao jer prilikom podnošenja zahteva za starosnu penziju nije naveo da već prima ovu drugu davanje. Iako je jasno upozoren i eksplicitno pitan o postojećim prihodima, nije prijavio ovu informaciju.

Prema nemačkom zakonu, osoba koja prima obe davanja ima pravo na smanjenu starosnu penziju samo ako ukupan iznos prelazi određenu granicu.

Kao rezultat toga, penzioner je godinama primao više novca nego što mu je pripadalo. Slučaj je otkriven tek oko deset godina kasnije, kada je zatražio povećanje invalidske penzije zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Promena je prijavljena penzijskom osiguravajućem društvu, koje je potom shvatilo da je došlo do preplate i zatražilo povraćaj novca. Sud odbacuje odbranu Penzioner se žalio na odluku, tvrdeći da je pogrešno savetovan i da je slučaj zastareo. Međutim, sud je sve to odbacio.

Zaključio je da su pitanja na obrascu bila jasna i da je postupio izuzetno nepažljivo time što nije pružio tačne informacije.

Sud je takođe odbacio njegovo objašnjenje da nije pročitao upozorenja.

Zbog takve grube nepažnje, rok za povraćaj novca se produžava na deset godina, tako da zahtev za povraćaj novca nije zastareo.

Penzijsko osiguravajuće društvo je stoga imalo pravo da poništi raniju odluku i zatraži povraćaj preplaćenog iznosa.

Ovaj slučaj pokazuje da čak i naizgled mala greška, namerna ili nenamerna, kasnije može dovesti do velikih finansijskih posledica i dokazuje koliko je važno pružiti tačne i potpune informacije prilikom podnošenja zahteva za penziju.

