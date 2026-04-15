Jerinić je za RTS rekao da veliki događaji kao što su Ekspo izložbe - ili kao što su Olimpijske igre, evropska i svetska prvenstva - zahtevaju ogroman trud svih institucija i kompletne zajednice.

"Ta 'privremenost' koju vi formirate za ovako velike manifestacije zahteva od vas da da da prilagodite i zakone. Zašto? Zato što, svi učesnici koji dolaze kod vas, u velikoj meri se oni prilagođavaju vama. Jer, nemoguće je da se mi prilagodimo svim zemljama koje dolaze: različite kulture, različiti identiteti, zakoni, pravilnici i slično", rekao je on.

Jerinić je dodao da je na zemlji organizatoru da pripremi zakonski okvir koji će omogućiti zemljama učesnicama da organizuju svoje učešće unutar kratkih rokova.

"Bila je tema upotrebnih dozvola za objekte koje mi gradimo i koje ćemo pustiti u upotrebu. Zakon o planiranju i izgradnji je vrlo jasan. Ima vrlo jasno definisane sisteme bezbednosti u izgradnji. Kako se kontroliše proces izgradnje i projektovanja? U fazi projektovanja imate tehničku kontrolu kao jednu nezavisnu instituciju koja je dužna da prati sve vreme projektovanje i da daje ocenu na projekat. Imate revizionu komisiju koja je sastavljena od eminentnih građevinskih stručnjaka sa Građevinskog fakulteta i drugih institucija koja takođe daje ocenu projektovanog objekta", poručio je on.

Dodao je da u toku izgradnje objekata za izložbu Ekspo 2027 postoji stručni nadzor koji kao nezavisno telo, svojim licencama garantuje da je svaki objekat izgrađen u skladu sa dozvolama, da se koriste materijali predviđeni projektom i da je sve bezbedno.

"I na kraju vi imate komisiju za tehnički prijem koja sublimira sve to što je urađeno: proveri ateste, proveri materijale, sve one bezbednosne protokole koje ste dužni da poštujete, i oni kao nezavisna institucija daju ocenu da objekat može da se koristi", rekao je Jerinić.

On ističe da se tek nakon tog koraka aplicira za upotrebnu dozvolu, što predstavlja birokratski korak a ne provera tehničke ispravnosti.

"Ministarstvo građevine ili druga institucija nadležna za izdavanje upotrebne dozvole proverava formalne stvari. Ne to da li je izveštaj o slaganju tla dobar, da li je geodetski izveštaj dobar, da li je izveštaj o konstrukciji dobar - Ministarstvo građevine ne ulazi u te detalje. To potvrđuje komisija za tehnički prijem", rekao je Jerinić, piše Tanjug.

On je dodao da to važi i za objekte u sklopu izložbe Ekspo 2027.

"Komisija za tehnički prijem potvrdiće validnost projekata i da su podobni za upotrebu. Znači, ništa nije relaksirano, ne umanjuje se nivo kvaliteta u materijalima, u izvođenju. To je sve isto kao za bilo koji drugi objekat u Srbiji. Kad se završi Ekspo, sve ono što je privremena struktura se zapravo ruši i ostaje Beogradski sajam. I nakon toga, naravno, idemo na upotrebnu dozvolu", zaključio je Jerinić.

