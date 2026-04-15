Važna odluka iz SAD - Lukoilu produžena licenca do 29. oktobra

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je licencu za rad naftnoj kompaniji "Lukoil" van Rusije do 29. oktobra.

15.04.2026.08:00
Kako prenosi Rojters u utorak, licenca se odnosi na oko 2.000 pumpi Lukoila širom Evrope, Centralne Azije, Bliskog istoka i Amerike, prenosi Rojters.

Adminsitracija američkog predsednika Donalda Trampa uvela je sankcije dvema najvećim ruskim nafnim kompanijama Lukoil i Rosnjeft u oktobru prošle godine, što je uticalo na interesovanje potencijalnih kupaca Lukoilove međunarodne imovine, procenjene na 22 milijarde dolara.

Prethodna licenca izdata je 31. marta sa rokom važenja do 1. maja.

Lukoil poseduje oko 200 brendiranih benzinskih pumpi u Nju Džerziju, Pensilvaniji i Njujorku, a jedan je od vodećih prodavaca motornih goriva u Moldaviji i Bugarskoj i upravlja sa oko 600 pumpi u Turskoj i više od 300 u Rumuniji.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,38 117,73
USD USD 99,43 99,73 100,02
CAD CAD 72,13 72,35 72,56
AUD AUD 70,43 70,64 70,86
GBP GBP 134,4 134,81 135,21
CHF CHF 126,97 127,35 127,73

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.022,00 €
ETH ETH 1.970,37 €
LTC LTC 45,93 €
DOT DOT 0,99 €
BCH BCH 369,57 €
LINK LINK 7,67 €
BNB BNB 523,00 €
XMR XMR 288,65 €
Powered by CoinGecko API