"Danas nam je krajnji rok - 17. april i nadam se najboljim vestima do kraja dana", rekao je Mali novinarima.

Mali je juče u Vašingtonu, gde učestvuje na Prolećnom zasedanju MMF i Svetske banke, rekao da je u sredu razgovarao sa predstavnicima MOL-a, kao i da su OFAC-u podneta sva neophodna dokumenta za produžetak licence NIS-u, kao i da ovih dana očekuje da predstavnici MOL-a dođu u Beograd kako bi se završili sve potrebni razgovori oko dokumenata koji su neophodni da bi se transakcija sa preuzimanjem ruskog udela u NIS-u finalizovala do 22. maja.

Ministar je, takođe, istakao da pregovori o mađarskom preuzimanju ruskog udela u NIS-u teku po planu, uključujući i pregovore sa ADNOK-om iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, piše Tanjug.

Naftna industrija Srbije podnela je protekle nedelje Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD zahtev za izdavanje nove posebne licence, sa ciljem obezbeđivanja nesmetanog nastavka poslovnih aktivnosti nakon 17. aprila, kada ističe važenje prethodno odobrene licence. Licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama vlasničke strukture kompanije produžena je do 22. maja 2026. godine.

