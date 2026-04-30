Svet

SAD ponovo pomerile rok za prodaju imovine Lukoila vredne milijarde

Američko Ministarstvo finansija produžilo je rok energetskim kompanijama za sklapanje ugovora o kupovini strane imovine Lukoil, jednog od najvećih ruskih proizvođača nafte. 

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug30.04.2026.09:10
0
Foto: Aleksandra Tokarz / Shutterstock.com
Foto: Shutterstock
Novi rok pomeren je sa 1. maja na 30. maj, prenosi Reuters.

Imovina vredna milijarde dolara

Reč je o međunarodnom portfoliju vrednom oko 22 milijarde dolara, koji obuhvata naftna polja, rafinerije i benzinske stanice širom sveta, od Iraka do Finske. Ovaj paket imovine jedan je od najvećih koji se trenutno nalazi na tržištu.

Sankcije usporile prodaju

Proces prodaje odvija se pod snažnim uticajem sankcija koje su Sjedinjene Američke Države uvele ruskim energetskim kompanijama. Administracija predsednika Donald Trump još u februaru je usporila prodaju kao deo šire strategije pritiska na Rusiju u vezi sa ratom u Ukrajini.

Od oktobra, kada su sankcije uvedene i kompaniji Rosneft, rok je produžavan više puta, što dodatno komplikuje pregovore.

Stroga pravila za kupce

Sankcije podrazumevaju da Lukoil ne može da primi novac unapred, dok se sav prihod od eventualne prodaje stavlja na zamrznuti račun pod kontrolom SAD. Uz to, svaka transakcija mora da dobije odobrenje OFAC, što dodatno usporava ceo proces.

Šta sledi do kraja maja

Produženje roka daje potencijalnim kupcima dodatno vreme za pregovore, ali i potvrđuje da je reč o izuzetno složenom poslu. U narednim nedeljama biće jasno da li će neki od dogovora biti zaključen, ili će rok ponovo biti pomeren.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
SAD Lukoil produžen rok

Komentari (0)

Svet

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.265,00 €
ETH ETH 1.940,53 €
LTC LTC 47,58 €
DOT DOT 1,05 €
BCH BCH 383,95 €
LINK LINK 7,84 €
BNB BNB 530,86 €
XMR XMR 324,39 €
Powered by CoinGecko API