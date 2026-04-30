SAD ponovo pomerile rok za prodaju imovine Lukoila vredne milijarde

Novi rok pomeren je sa 1. maja na 30. maj, prenosi Reuters.

Imovina vredna milijarde dolara

Reč je o međunarodnom portfoliju vrednom oko 22 milijarde dolara, koji obuhvata naftna polja, rafinerije i benzinske stanice širom sveta, od Iraka do Finske. Ovaj paket imovine jedan je od najvećih koji se trenutno nalazi na tržištu.

Sankcije usporile prodaju

Proces prodaje odvija se pod snažnim uticajem sankcija koje su Sjedinjene Američke Države uvele ruskim energetskim kompanijama. Administracija predsednika Donald Trump još u februaru je usporila prodaju kao deo šire strategije pritiska na Rusiju u vezi sa ratom u Ukrajini.

Od oktobra, kada su sankcije uvedene i kompaniji Rosneft, rok je produžavan više puta, što dodatno komplikuje pregovore.

Stroga pravila za kupce

Sankcije podrazumevaju da Lukoil ne može da primi novac unapred, dok se sav prihod od eventualne prodaje stavlja na zamrznuti račun pod kontrolom SAD. Uz to, svaka transakcija mora da dobije odobrenje OFAC, što dodatno usporava ceo proces.

Šta sledi do kraja maja

Produženje roka daje potencijalnim kupcima dodatno vreme za pregovore, ali i potvrđuje da je reč o izuzetno složenom poslu. U narednim nedeljama biće jasno da li će neki od dogovora biti zaključen, ili će rok ponovo biti pomeren.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: