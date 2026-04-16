"Ovde (u Vašingtonu) je 10, 11 sati ujutru, ako se ne varam, do kraja dana očekujem rešenje po pitanju operativne licence. Nadam se, pozitivno", rekao je Mali na pitanje Tanjuga da li očekuje produžetak operativne licence NIS-u koja ističe 17. aprila.

Ministar je istakao da je juče razgovarao sa predstavnicima MOL-a, kao i da su OFAC-u podneta sva neophodna dokumenta za produžetak licence NIS-u.

"Koliko sam ja razumeo ljude iz MOL-a, mi ćemo se videti sa njima i to već sutra ili prekosutra, oni će doći u Beograd. Ja neću biti tu, nažalost, ali biće ministarka energetike i ostali, da završimo sve potrebne razgovore i pregovore oko dokumenata koji su neophodni da bi se transakcija završila. Krajnji rok je 22. maj", rekao je Mali.

Ministar je istakao da pregovori o mađarskom preuzimanju ruskog udela u NIS-u teku po planu, uključujući i pregovore sa ADNOK-om iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

"Po njihovim rečima, sve ide kako treba i u odnosu sa Gaspromnjeftom, dakle sa većinskim vlasnikom NIS-a, a s druge strane i u odnosu sa ADNOK-om, firmom iz Emirata koja zajedno sa njima preuzima NIS. Tako da, videćemo", kazao je Mali.

Ministar ističe da se trenutno nalazimo u uslovima u kojima je teško pretpostaviti kako će se tržište sutra "probuditi" i šta će se dešavati u pojedinim delovima sveta.

"Nadam se najboljem, jer radimo sve što je neophodno da se ta transakcija završi, kako bi obezbedili stabilnost i sigurno snabdevanje tržišta naftnim derivatima, a naravno i rad naše rafinerije", poručio je Mali, piše Tanjug.

Naftna industrija Srbije podnela je protekle nedelje Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD zahtev za izdavanje nove posebne licence, sa ciljem obezbeđivanja nesmetanog nastavka poslovnih aktivnosti nakon 17. aprila, kada ističe važenje prethodno odobrene licence. Licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama vlasničke strukture kompanije produžena je do 22. maja 2026. godine.

