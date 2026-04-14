Zajedničko saopštenje objavljeno je nakon sastanka u Vašingtonu, održanog u okviru koordinacione grupe formirane početkom aprila, sa ciljem usklađivanja odgovora na energetske i ekonomske posledice sukoba u regionu.

Tri institucije ističu da je šok izazvan ratom doveo do rasta cena nafte, gasa i đubriva, što dodatno povećava zabrinutost za sigurnost snabdevanja hranom i stabilnost tržišta rada, naročito u siromašnijim državama, piše Tanjug.

Posebno su pogođene zemlje uvoznice energije, dok su pojedini izvoznici nafte i gasa sa Bliskog istoka pretrpeli značajan pad prihoda od izvoza usled poremećaja na tržištu, dodaje se u saopštenju.

"Situacija je i dalje veoma neizvesna, a brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz još uvek nije normalizovan. Čak i nakon obnavljanja redovnog brodarskog saobraćaja kroz moreuz, biće potrebno vreme da se globalne zalihe ključnih roba vrate na nivoe pre sukoba – a cene goriva i đubriva mogu da budu povišene duže vreme s obzirom na štetu na infrastrukturi. Zbog poremećaja u snabdevanju, nestašica ključnih inputa verovatno će imati implikacije na energetsku, prehrambenu i druge industrije", upozoravaju organizacije.

Rat je, takođe, doveo do raseljavanja stanovništva, gubitka radnih mesta i pada turizma, što dodatno usporava ekonomski oporavak i povećava pritisak na nacionalne budžete, napominje se u saopštenju.

Institucije su razmenile najnovije procene uoči objavljivanja izveštaja MMF o Svetskim ekonomskim izgledima i mesečnog izveštaja o nafti IEA, koji će pružiti detaljniji uvid u posledice sukoba na tržišta energije i globalni rast.

Posebna pažnja posvećena je zemljama koje su najviše pogođene krizom, uz naglasak na potrebu za prilagođenim ekonomskim politikama i finansijskom podrškom, gde je to neophodno, navodi se na veb stranici Fonda.

MMF i Svetska banka najavili su da će, u saradnji sa partnerima, nastaviti da prate razvoj situacije i koordinišu mere podrške, sa ciljem ublažavanja posledica krize i stvaranja osnova za stabilan i održiv ekonomski oporavak.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



