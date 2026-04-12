Udarac gde su najjači - Francuzi najavljuju šamar Rusima u ključnom sektoru

U prvoj fazi projekta evropske kompanije nameravaju da projektuju nuklearno gorivo VERA-440 i transportni kontejner, navodi se u saopštenju Framatoma.

Nakon toga sprovešće testiranje i licenciranje goriva.

Podsetimo, Bizportal je pisao o ruskoj dominaciji u oblasti nuklearne energije, pročitajte u odvojenoj vesti.

Gorivni sklopovi trebalo bi da se proizvode u Framatomovim pogonima u Francuskoj i Nemačkoj, a proizvodnja bi trebalo da počne 2028. godine.

Redovne isporuke goriva evropskim nuklearnim elektranama francuska kompanija planira da pokrene početkom sledeće decenije, navodi se u saopštenju, piše Tportal, prenosi B92.

Gorivo će se u potpunosti proizvoditi u Evropi, ističu u Framatomu.

VVER je nuklearni reaktor sa vodom pod pritiskom razvijen u SSSR-u i koristi rusko nuklearno gorivo.

U Evropskoj uniji trenutno je u pogonu 19 VVER reaktora, navodi Framatom u saopštenju. Njih 15 nalazi se u Češkoj, Finskoj, Mađarskoj i Slovačkoj.

Finski Fortum počeo je 2024. godine u nuklearnoj elektrani u Loviisi da koristi američko nuklearno gorivo, ali ga i dalje delom nabavlja iz Rusije, prema važećim ugovorima.

