KURSNA LISTA

Svet

Udarac gde su najjači - Francuzi najavljuju šamar Rusima u ključnom sektoru

Francuska nuklearna kompanija Framatom saopštila je da je sa finskim Fortumom, češkim ČEZ-om, mađarskim MVM Paksom i slovačkim Slovenskim elektranama potpisala sporazum o razvoju "evropskog" nuklearnog goriva za ruske reaktore VVER.

Autor:  Stanko Stamenković
12.04.2026.10:53
0
Foto: Shutterstock/ Ken stocker
Foto: Shutterstock
Prethodna vest
Foto: Shutterstock/ andrew ustinoff
Sledeća vest

U prvoj fazi projekta evropske kompanije nameravaju da projektuju nuklearno gorivo VERA-440 i transportni kontejner, navodi se u saopštenju Framatoma.

Nakon toga sprovešće testiranje i licenciranje goriva.

Gorivni sklopovi trebalo bi da se proizvode u Framatomovim pogonima u Francuskoj i Nemačkoj, a proizvodnja bi trebalo da počne 2028. godine.

Redovne isporuke goriva evropskim nuklearnim elektranama francuska kompanija planira da pokrene početkom sledeće decenije, navodi se u saopštenju, piše Tportal, prenosi B92.

Gorivo će se u potpunosti proizvoditi u Evropi, ističu u Framatomu.

VVER je nuklearni reaktor sa vodom pod pritiskom razvijen u SSSR-u i koristi rusko nuklearno gorivo.

U Evropskoj uniji trenutno je u pogonu 19 VVER reaktora, navodi Framatom u saopštenju. Njih 15 nalazi se u Češkoj, Finskoj, Mađarskoj i Slovačkoj.

Finski Fortum počeo je 2024. godine u nuklearnoj elektrani u Loviisi da koristi američko nuklearno gorivo, ali ga i dalje delom nabavlja iz Rusije, prema važećim ugovorima.

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

Rusija Francuska Nuklearna energija Nuklearno gorivo

Povezane vesti

Foto: Shutterstock

16:54 | 0
Foto: Printscreen | Foto:AI ilustracija

13:50 | 0
Pixabay

15:22 | 0
Foto: Sutterstock

12:28 | 0
Foto: Alexandros Michailidis/Shutterstock

14:02 | 0
Komentari (0)

Svet

Foto: Shutterstock/ andrew ustinoff

11:32 Svet
Foto: GreenOak / Shutterstock.com

08:38 Svet
Foto: Phil Mistry / Shutterstock.com

08:09 Svet
Foto: Libin Jose/Shutterstock.com

19:57 Svet
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

11:50 Svet
Foto: Phawat/Shutterstock

11:07 Svet
Foto: VanderWolf Images / Shutterstock.com

10:05 Svet
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

09:11 Svet
Foto: Shutterstock

07:25 Svet
Foto: OSCAR GONZALEZ FUENTES/Shutterstock

12:30 Svet

Najnovije

Najčitanije

29min

1H

2H

2H

3H

1D

22H

16H

1D

1D

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 100,31 100,61 100,92
CAD CAD 72,44 72,66 72,88
AUD AUD 70,62 70,84 71,05
GBP GBP 134,39 134,79 135,2
CHF CHF 126,73 127,11 127,5

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 61.089,00 €
ETH ETH 1.891,17 €
LTC LTC 46,02 €
DOT DOT 1,06 €
BCH BCH 363,73 €
LINK LINK 7,50 €
BNB BNB 506,09 €
XMR XMR 287,42 €
Powered by CoinGecko API