"Razgovor sa premijerom Li Ćijangom je bio podeljen na pet oblasti. Prva oblast je primena Ugovora o slobodnoj spoljnoj trgovini između Srbije i Kine. Već 2025. godine imali smo 20 odsto veći izvoz u Kinu nego 2024. godine. U prva četiri meseca 2026. godine imamo gotovo 85 odsto veću stopu izvoza nego u prva četiri meseca prošle godine", rekao je Vučić.

Kaže da je razgovarano sa tri trgovinska lanca, i da će u njima biti prodavana naša roba, kao i da je razgovarano o tome da se u dve kineske aviokompanije nađu naši proizvodi, piše B92.

"To je ozbiljan posao. Pričali smo, u okviru ove tačke, i zamolio sam da nam pomognu rešavanja pitanja posebno Vranja i juga Srbije, da nađemo strateške partnere za Yumco i Simpo, i verujem da ćemo time dugoročno rešiti pitanje zapošljavanja u Pčinjskom okrugu, gde smo imali i imamo bezbroj problema. Kada pomislimo da smo zakoračili, uvek iskoči neki problem, ali mislim da smo na dobrom putu. Ne smem da kažem ime kompanije, ali mislim da smo završili to", naveo je Vučić.

Vučić je istakao da su i pričali o brojnim projetima iz oblasti transporta, energetike i izgradnje infrastrukture.

"Mnogo radimo sa njihovim kompanijama. Njihove kompanije grade i Ekspo, ne mislim samo na zdanja, već i na puteve, i na pruge, na Vožd Karađorđe, na Dunavski koridor... Pričali smo pod trećom tačkom o inovacionoj saradnji i saradnji vezanoj za AI i R&D centre. Tu smo pričali i o nuklearnoj energiji, i ponudili su nam neverovatne uslove, što bi bio spas".

