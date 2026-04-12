Hitno upozorenje iz vrha nemačke vlade - vožnja postaje luksuz

"Najefikasnija stvar trenutno je intervencija na tržištu. To možemo videti u drugim evropskim zemljama", rekao je Klingbajl za list Zidojče cajtung u komentarima objavljenim u subotu.

"I mislim da bi trebalo da imamo hrabrosti da to uradimo i mi", dodao je ko-lider levocentričnog Socijaldemokratskog fronta (SPD).

Cene nafte na pumpama u Nemačkoj su poslednjih nedelja naglo porasle nakon što su borbe u Iranu gotovo zaustavile prolaz tankera sa naftom kroz ključni Ormuski moreuz.

Vlada je uvela meru kojom se benzinske stanice ograničavaju na povećanje cena samo jednom dnevno, ali politika nije uspela da smanji troškove za vozače, sa rekordno visokim vrednostima zabeleženim nakon što je stupila na snagu prošle nedelje, piše DPA, prenosi B92.

Klingbajl je ponovio svoj poziv za porez na neočekivane prihode, niže poreze na energiju i ograničenje cena goriva.

Predlozima se protivi ministarka ekonomije Katerina Rajhe, a skeptično ih gleda i kancelar Fridrih Merc, oboje članovi konzervativnih hrišćanskih demokrata, najveće stranke u koaliciji.

Rajhe je u petak javno i oštro odbacila predloge lidera SPD-a, što je zauzvrat razljutilo Merca. Kancelar je bio "zaprepašćen javnom raspravom i pozvao je ministra Rajha da pokaže uzdržanost", rekli su izvori bliski Mercu za DPA.

Prema Rajheovim rečima, lideri koalicionih partnera trebalo bi da razgovaraju o mogućim merama na sastanku koalicionog odbora u nedelju.

"Ne oslanjajte se na pomoć države"

Monika Šnicer, koja predsedava savetom ekonomskih stručnjaka koji savetuje nemačku vladu, takođe se izjasnila protiv državne intervencije u cenama goriva, rekavši da bi ljudi trebalo da voze manje ili barem sporije jer je nafte malo.

"Nafte nema, moramo smanjiti potrošnju", rekla je za dnevnik "Noje Osnabriker Cajtung".

Šnicer, ekonomistkinja na Univerzitetu Ludvig Maksimilijan u Minhenu, rekla je da većina ljudi može da se nosi sa višim cenama goriva.

"Moramo da se odmaknemo od ideje da država uvek sve podržava za sve. Trebalo bi da pomognete samo onima kojima je to zaista potrebno", rekla je.

