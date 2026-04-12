Posebno na obali, gde su one atraktivne i stranim kupcima koji dolaze s gotovinom. Ivo je veterinar, ima 30 godina i upravo je skupio novac za kupovinu svog prvog stana.

„Deo je od nasledstva, deo od ušteđevine, a deo i kredit. Mislim da ne postoji, ili ja ne poznajem osobu koja može samo od nasledstva ili ušteđevine da obezbedi stan. Cene su od tri do četiri hiljade, zavisi od lokacije i samog stana“, kaže Ivo Kokalj iz Pule, piše Dnevno.

Intenzivno se gradi u kvartu Monvidal u hrvatskoj Puli. Za novogradnju od, na primer, 55 kvadrata ovde ćete izdvojiti oko 190 hiljada evra. „Monvidal kupuju, odnosno 60 odsto ljudi su naši domaći ljudi koji rade u inostranstvu. Takođe, ima i domaćih“, kaže za HRT Danijela Berat, voditeljka prodaje.

Za razliku od Monvidala, najskuplja je Pješčana uvala, selo smešteno u Istri. Gradi se pet zgrada, svaka sa po 35 stanova, a kvadrat ide do 7.500 evra. Ovo kupuju Slovenci, Austrijanci i Srbi. „Novogradnje nemaju upotrebnu dozvolu, banka ne prati klijente putem stambenog kredita jer nemaju upotrebnu dozvolu, što znači da smo ograničeni na kupce koji imaju gotovinu. Tu uglavnom dolaze stranci koji kupuju te nekretnine prvenstveno za investiciju ili izdavanje“, kaže Denis Modrušan, agent za prodaju nekretnina.

Nastaju čitavi novi kvartovi – od Monvidala preko Pješčane uvale do Vidikovca, Valdebeka i Valmada. „Mogu vam reći da tamo gde ja vidim da je neko platio porez na nekretnine, ima i stranih imena, ali i domaćih“, kaže Peđa Grbin, gradonačelnik Pule.

Gradi se svuda – između 400 i 500 novih stanova. Ipak, ima i onih koji kažu da je potražnja pala. Pre pet godina Ivica Salvador gradio je 400 stanova godišnje, a trenutno ih gradi 30. „Sa većim troškovima gradnje ne možeš da definišeš proizvodnu cenu i samim tim imaš veću jediničnu cenu za prodaju stana, pa je i kupaca manje“, kaže Ivica Salvador, investitor.

Kaže se da su za kvalitetnu kupovinu stana najvažnije tri stvari – lokacija, lokacija i lokacija. Očigledno je da stan u gradu na moru žele svi – i Puljani, i stanovnici iz unutrašnjosti, i domaći ljudi koji rade u inostranstvu, kao i stranci, a hrvatski mediji pišu da ima i Srba među kupcima. Potražnja je velika, a dok ona postoji, gradnja neće stati.

