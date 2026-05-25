Kako piše Moskov tajms, reč je o jednom od najvećih slomova u ruskom vojno-industrijskom lancu od početka rata u Ukrajini.

Kompanija iz Stavropolja, koja posluje u okviru industrijske grupe Energomera, našla se pod pritiskom ukrajinskih napada dronovima, zapadnih sankcija i pada potražnje na azijskim tržištima.

Ključni materijal za rakete i dronove

Sintetički safir nije dragulj za nakit, već industrijski materijal koji se proizvodi u posebnim pećima na veoma visokim temperaturama. Reč je o izuzetno tvrdom i otpornom materijalu koji propušta svetlost i podnosi ekstremne uslove.

Zbog tih svojstava koristi se u vojnim sistemima - kao zaštita za optičke senzore i kamere na projektilima, infracrvenim sistemima na dronovima, kao i laserskim uređajima za navođenje.

Bez dovoljno kvalitetnog sintetičkog safira nije moguće proizvesti funkcionalne sisteme za navođenje projektila.

Monocrystal je 2022. godine držao oko trećine svetskog tržišta sintetičkog safira, a osim vojne industrije snabdevao je i proizvođače potrošačke elektronike, uključujući zaštitna stakla za kamere pametnih telefona i pametne satove.

Ukrajinski napadi pogodili fabrike

Prvi ozbiljan udarac kompaniji zadali su ukrajinski napadi dronovima.

Tokom 2023. pogođeni su proizvodni pogoni u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti, pri čemu su oštećene zgrade i električne trafostanice.

U avgustu 2025. dronovi su pogodili i glavni proizvodni kompleks u Stavropolju, oko 200 kilometara od granice sa Gruzijom. Snimci požara tada su se proširili ruskim društvenim mrežama i nezavisnim medijima.

Ukrajina je poslednjih godina značajno proširila domet napada dronovima duboko na rusku teritoriju, ciljajući ključnu vojnu i industrijsku infrastrukturu.

Sankcije presekle snabdevanje i tržišta

Fizička šteta dodatno je pogoršana zapadnim sankcijama uvedenim nakon početka sukoba Rusije i Ukrajine 2022. godine.

Monocrystal je ostao bez pristupa specijalizovanim hemikalijama i materijalima potrebnim za obradu sintetičkog safira visokog kvaliteta. Istovremeno je izgubio evropske kupce koji su činili važan izvor prihoda u stranoj valuti.

Ruski državni vojni ugovori nisu mogli da nadoknade gubitak komercijalnog izvoza.

Kompanija je krajem 2025. imala kratkoročne obaveze veće od imovine za više od 50 miliona dolara. Dugoročni dug premašio je 129 miliona dolara, dok je broj zaposlenih pao sa više od hiljadu na nešto više od 500 radnika.

Rusija bi mogla da ostane bez ključne proizvodnje

Ruski analitičari smatraju da je verovatniji scenario restrukturiranje ili preuzimanje od strane države nego potpuna likvidacija.

Problem za Moskvu je činjenica da se proizvodnja sintetičkog safira ovog kvaliteta ne može brzo obnoviti. Reč je o tehnologiji koja zahteva specijalizovane peći, stručne radnike i višegodišnje iskustvo.

Ako Monocrystal trajno izgubi proizvodne kapacitete, Rusija bi mogla da ostane bez važnog izvora optičkih komponenti za rakete i dronove.

Stručnjaci upozoravaju da fabrike dronova mogu relativno brzo da se obnove, ali da je izgradnja vrhunske proizvodnje sintetičkog safira proces koji traje godinama.

