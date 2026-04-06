Ako iz statistike uklonimo sezonske uticaje, broj zaposlenih prvi put je premašio granicu od 22 miliona, prenosi Pais.



Ovaj podatak unapred je saopštio premijer Pedro Sančez, što predstavlja neuobičajen potez s obzirom na standardnu praksu objavljivanja zvaničnih statistika.



Najveći doprinos rastu zaposlenosti dao je sektor turizma i ugostiteljstva, koji je otvorio gotovo 80.000 novih radnih mesta, a značajan rast zabeležen je i u građevinarstvu, administrativnim uslugama, zdravstvu i industriji.



Skoro polovina novih ugovora u Španiji ima stalni karakter, ali raste udeo fleksibilnijih oblika zaposlenja, poput povremenih ili sezonskih stalnih ugovora, što ukazuje na potencijalne izazove u pogledu kvaliteta radnih mesta.



Pozitivni trendovi vidljivi su i u smanjenju nezaposlenosti u Španiji.



Broj registrovanih nezaposlenih smanjen je za gotovo 23.000 u odnosu na februar, na ukupno 2,43 miliona, najniži nivo za mesec mart od 2008. godine.



Regionalno, najveći pad nezaposlenosti zabeležen je u turistički orijentisanim oblastima, uključujući Andaluziju, Kataloniju i Valensiju, dok su pojedine druge regije imale minimalne promene ili blagi rast nezaposlenosti, prenosi Tanjug.



