Na više od 680 metara nadmorske visine, na obroncima Kopaonika, nalazi se Lukovska Banja - skriveni biser Srbije poznat po termalnim izvorima, čistom vazduhu i pričama koje se prenose generacijama, piše Kurir.

Daleko od velikih turističkih gužvi, Lukovska Banja pruža drugačiji doživljaj odmora. Ovde se priroda, tradicija i lekovita voda spajaju u ambijent koji privlači sve više posetilaca koji traže mir, oporavak i beg od gradske svakodnevice.

Ono što ovu banju čini posebnom nisu samo njeni termomineralni izvori, već i legende koje je povezuju sa srpskim srednjim vekom.

Legenda o kralju Milutinu i banji koja čuva srednjovekovne priče

Prema narodnom predanju, Lukovsku Banju posećivao je srpski kralj Stefan Uroš II Milutin.

Priča kaže da je nakon vojnih pohoda i napornih državničkih obaveza dolazio u ovaj kraj kako bi se odmorio i oporavio u toplim mineralnim izvorima.

Tadašnji monasi i lekari, prema legendi, poznavali su blagotvorno dejstvo vode i preporučivali kupanje u prirodnim bazenima čija temperatura na pojedinim mestima prelazi 60 stepeni Celzijusa.

U znak sećanja na ovu priču danas u banji postoji Milutinovo kupatilo, jedan od prepoznatljivih simbola Lukovske Banje.

Iako istorijski zapisi ne potvrđuju sve detalje ove legende, poznato je da je ovaj kraj bio naseljen i korišćen još u srednjem veku.

Suze Simonide - izvor sa pričom o ljubavi i čežnji

Jedno od najpoznatijih mesta u Lukovskoj Banji je izvor Suze Simonide.

Ime je dobio po vizantijskoj princezi Simonidi, supruzi kralja Milutina. Prema legendi, mlada kraljica je tokom boravka u ovom kraju patila zbog udaljenosti od svog rodnog Carigrada, a njene suze pretvorile su se u izvor bistre vode.

Druga verzija priče govori da su to bile suze radosnice nakon što je u lekovitoj vodi pronašla olakšanje i mir.

Bez obzira na to kojoj verziji se veruje, izvor Suze Simonide danas je jedno od mesta koje posetioci obavezno obilaze.

Staze Svetog Save kroz kopaoničku prirodu

Lukovska Banja povezuje se i sa pričama o Svetom Savi.

Kroz okolne šume prolaze uređene pešačke staze koje vode do vidikovaca, izvora i mesta za odmor. Prema narodnom predanju, Sveti Sava je prolazio ovim krajem obilazeći manastire i narod.

Danas su ove staze jedna od glavnih atrakcija za ljubitelje prirode. Put vodi kroz guste bukove i četinarske šume, pored planinskih potoka i skrivenih izvora.

Čak 37 termomineralnih izvora

Najveće prirodno bogatstvo Lukovske Banje su njeni brojni termomineralni izvori.

U banji se nalazi čak 37 izvora, a temperatura vode kreće se od oko 22 do čak 68 stepeni Celzijusa, zbog čega spada među najtoplije prirodne izvore u Srbiji.

Voda bogata mineralima koristi se u balneoterapiji, a posetioci je najčešće koriste za:

reumatska oboljenja;

degenerativne promene na zglobovima i kičmi;

oporavak nakon povreda i preloma;

probleme sa cirkulacijom;

određena neurološka stanja;

stres i iscrpljenost.

Pored same vode, važan deo lečilišnog efekta predstavlja i planinska klima, čist vazduh i prijatne temperature tokom letnjih meseci.

Kako stići do Lukovske Banje iz Beograda?

Lukovska Banja udaljena je oko 290 kilometara od Beograda.

Najčešća ruta vodi auto-putem Miloš Veliki do Pojata, zatim preko Kruševca, Blaca i Kuršumlije do Lukova.

Putovanje traje približno tri i po do četiri sata, u zavisnosti od saobraćaja.

Do banje se može stići i autobusom preko Kuršumlije, odakle postoje veze lokalnim prevozom ili taksijem.

Koliko košta odmor u Lukovskoj Banji?

Lukovska Banja važi za jednu od pristupačnijih banja u Srbiji.

Privatni smeštaj može se pronaći već od oko 1.500 do 2.500 dinara po osobi, dok se apartmani za dve osobe najčešće kreću između 3.000 i 6.000 dinara po noći, u zavisnosti od sezone i opremljenosti.

U lokalnim restoranima mogu se probati specijaliteti ovog kraja – jagnjetina ispod sača, domaće pite, sirevi i pastrmka.

Cena kompletnog obroka uglavnom se kreće između 900 i 1.500 dinara.

Mesto za one koji traže mir

Za razliku od velikih turističkih centara, Lukovska Banja je sačuvala mir i prirodan ritam života.

Ovde nema velikih gužvi i buke, već posetioce dočekuju šum potoka, miris borova i para koja se u hladnim jutarnjim satima izdiže iz toplih izvora.

Možda upravo zbog toga već vekovima kruže priče da su ovde odmor tražili kraljevi, monasi i putnici.

Da li je kralj Milutin zaista dolazio u Lukovsku Banju ili je to samo legenda, teško je potvrditi. Ali jedno je sigurno - ovo mesto i danas ostavlja utisak skrivene oaze u kojoj priroda, voda i mir stvaraju razlog zbog kojeg se posetioci vraćaju.

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