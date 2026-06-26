"Jedan od naših najvažnijih rezultata je mreža auto-puteva koju smo izgradili, a što je nekada bio ključni nedostatak Srbije, zbog čega investitori nisu ulagali u našu zemlju. Niko ranijih decenija nije umeo, želeo, niti shvatao značaj izgradnje putne infrastrukture.

"Predsednik Vučić je danas otvorio deonicu 3 Moravskog koridora u dužini od 28,71 km i to je auto-put koji povezuje teritoriju na području sedam opština i gradova sa oko 467.000 stanovnika.

"Ova deonica je najbrža veza između Kraljeva i Čačka, izgrađeno je i 16 mostova, 4 nadvožnjaka, 7 podvožnjaka, 12 pločastih propusta. Do sada je urađeno 100,34 km od Pojata do Vrbe i od Adrana do Preljine", naglasio je ministar Mali.

Dodaje da je u planu je da se preostalih 12,03 km, izgradi i pusti u saobraćaj do kraja 2026. godine, čime će celi autoput, od Pojata do Preljine (112,396 km), biti pušten u saobraćaj.

"Kada podvučemo crtu, razlika između onih koji se bave razvojem Srbije i onih koji su to samo deklarativno radili vidi se u broju izgrađenih kilometara. Do 2012. godine izgrađeno je ukupno 596 km, dok je od 2013. do danas izgrađeno ukupno 651,41 km auto-puteva i brzih saobraćajnica.

"Trenutno je u izgradnji ukupno 434,17 km, dok su planovi za izgradnju do 2035. ukupno 484,5 km.

"Ukupno, planovi za izgradnju auto-puteva i brzih saobraćajnica u Srbiji u periodu od 2035. do 2050. godine su 740,8 km.

"Ovo nam govori koliko je ozbiljno shvaćena potreba Srbije za ulaganjima koja nam donose nova radna mesta, razvoj i napredak!", naglasio je ministar.



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