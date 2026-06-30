Informaciju je saopštila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović na svom Instagram nalogu, navodeći da je Ministarstvo obavešteno o novoj odluci američkih vlasti.

- Upravo smo obavešteni od strane OFAC-a da je operativna licenca za nastavak rada @kompanija_nis produžena za još 30 dana - do 31.jula. Na taj način Rafinerija u Pančevu nastavlja da preradjuje sirovu naftu što je posebno značajno u globalnoj energetskoj krizi- napisala je ona.



Prethodna dozvola za NIS-a važila je do 1. jula 2026. godine. U međuvremenu, srpske vlasti su u više navrata isticale da je nesmetan rad NIS-a od ključnog značaja za stabilno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i očuvanje energetske sigurnosti zemlje.



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