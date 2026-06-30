Dokument, objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, precizira koja su ponašanja kupaca zabranjena, koje prakse su dozvoljene samo pod određenim uslovima i na koji način će Komisija utvrđivati eventualna kršenja zakona.

Nova pravila razvrstavaju nepoštene trgovačke prakse na "crnu listu", koja obuhvata radnje zabranjene u svim okolnostima, "sivu listu", koja može da se primenjuje samo uz ispunjenje zakonskih uslova, kao i slučajeve komercijalne odmazde prema dobavljačima.

Rokovi plaćanja više ne mogu da se produžavaju

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na rokove plaćanja.

Kupci za kvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode ne smeju da ugovaraju niti izvršavaju plaćanje kasnije od 30 dana od isteka perioda isporuke ili izdavanja računa.

Za ostale poljoprivredne i prehrambene proizvode maksimalni rok plaćanja iznosi 60 dana.

Komisija naglašava da se ovi rokovi ne mogu produžavati ni uz saglasnost dobavljača, niti pozivanjem na poslovnu praksu ili komercijalne razloge.

Zabranjeno otkazivanje narudžbina u poslednjem trenutku

Novo uputstvo zabranjuje kupcima da otkažu narudžbine kvarljivih proizvoda manje od 30 dana pre ugovorene isporuke, osim u slučajevima više sile.

Komisija će u svakom pojedinačnom slučaju procenjivati da li je dobavljač imao realnu mogućnost da robu proda drugom kupcu ili je tržišni rizik neopravdano prebačen na njega.

Bez jednostranih izmena ugovora

Dokument jasno propisuje da kupci više neće moći jednostrano da menjaju:

rokove isporuke,

količine robe,

cenu,

način plaćanja,

niti druge bitne elemente ugovora.

Za svaku izmenu biće potrebna pisana saglasnost dobavljača.

Komisija posebno naglašava da se pristanak koji je dat pod pritiskom ili iz straha od gubitka poslovne saradnje neće smatrati dobrovoljnim.

Šta se nalazi na "crnoj listi"

Na listi potpuno zabranjenih trgovačkih praksi nalaze se i slučajevi kada kupac od dobavljača zahteva da:

finansira proširenje ili renoviranje prodajne mreže trgovca,

snosi troškove dodatnih kontrola kvaliteta za proizvode koji su ispravni,

plati robu koja je propala nakon što je prešla u vlasništvo kupca,

prihvati multilateralne kompenzacije ili prenos dugova na treća lica.

Kupci takođe neće smeti da odbiju da potvrde ugovor u pisanom obliku ukoliko to dobavljač zatraži.

Kao pisani dokaz priznavaće se i elektronska komunikacija, porudžbine ili druga dokumentacija iz koje su jasno vidljivi cena, količina i rokovi plaćanja.

Šta je dozvoljeno samo pod posebnim uslovima

Na takozvanoj "sivoj listi" nalaze se trgovačke prakse koje nisu zabranjene, ali mogu da se primenjuju samo ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi.

To se odnosi na:

vraćanje neprodate robe,

naplatu skladištenja,

naknade za uključivanje proizvoda u prodajni asortiman,

dodatno promotivno izlaganje proizvoda,

marketinške aktivnosti,

dostavljanje podataka o prodaji,

prenošenje troškova promocija na dobavljače.

U svim ovim slučajevima kupac će morati da dokaže da je usluga zaista pružena, da ju je dobavljač tražio ili prihvatio i da je naknada bila srazmerna stvarnim troškovima.

Komisija će pratiti i naglo smanjenje narudžbina

Uputstvo posebno ukazuje da će predmet ocene biti i značajno smanjenje narudžbina.

Radi se o slučajevima kada kupac smanji narudžbine za više od 20 odsto u odnosu na prosečne mesečne narudžbine ili ugovorene količine, ukoliko to ozbiljno utiče na proizvodnju dobavljača ili dovodi do stvaranja viškova zaliha i neiskorišćenih proizvodnih kapaciteta.

Zabranjena i komercijalna odmazda prema dobavljačima

Posebno poglavlje posvećeno je zabrani takozvane komercijalne odmazde.

To podrazumeva svaki oblik pritiska ili kažnjavanja dobavljača zato što je koristio svoja zakonska prava ili odbio da prihvati nepoštene uslove poslovanja.

Komercijalnom odmazdom smatraće se, između ostalog:

uklanjanje proizvoda iz ponude,

smanjenje narudžbina,

odlaganje prijema robe,

uskraćivanje marketinške podrške.





Kada nova pravila stupaju na snagu

Uputstvo Komisije za zaštitu konkurencije stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije i predstavlja detaljno tumačenje Zakona o trgovačkim praksama, na osnovu kojeg će Komisija ubuduće ocenjivati da li su kupci postupali u skladu sa propisima.

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