Novi propisi uvode veću odgovornost za bezbednost proizvoda, obaveznu sledljivost hrane, efikasnije povlačenje nebezbednih proizvoda sa tržišta i usklađivanje domaćih propisa sa standardima Evropske unije.

Zakon je objavljen u "Službenom listu Crne Gore" broj 59/2026 i uređuje uslove za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze subjekata u poslovanju sa hranom, kao i pitanja od značaja za zaštitu zdravlja ljudi, životne sredine i interesa potrošača.

Svaki proizvod moraće da ima trag

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na obaveznu sledljivost hrane kroz ceo lanac proizvodnje i prometa.

To znači da proizvođači, prerađivači, distributeri, trgovinski lanci, restorani, ketering kompanije, uvoznici i ostali subjekti moraju u svakom trenutku da znaju od koga su nabavili određeni proizvod, sirovinu ili sastojak, ali i kome su ga dalje isporučili.

Cilj ovakvog sistema jeste da se u slučaju kontaminacije ili bilo kakvog rizika brzo pronađe izvor problema i spreči dalje plasiranje nebezbedne hrane na tržište.

Zabranjena prodaja nebezbedne hrane

Novi zakon jasno propisuje da se nebezbedna hrana ne sme stavljati u promet.

Hrana će se smatrati nebezbednom ukoliko predstavlja rizik po zdravlje ljudi ili nije pogodna za ishranu. Prilikom procene uzimaće se u obzir način konzumiranja, informacije dostupne potrošačima, kratkoročni i dugoročni efekti po zdravlje, kao i zaštita posebno osetljivih kategorija stanovništva.

Obavezno hitno povlačenje proizvoda

Ako proizvođač, uvoznik ili distributer utvrdi ili posumnja da proizvod ne ispunjava propisane bezbednosne uslove, mora bez odlaganja pokrenuti njegovo povlačenje sa tržišta i obavestiti nadležni organ.

Ukoliko je proizvod već stigao do kupaca, kompanija je dužna da potrošače jasno obavesti o razlozima povlačenja i, kada je to neophodno, organizuje vraćanje proizvoda.

Stroža odgovornost proizvođača

Zakon dodatno precizira da su subjekti u poslovanju sa hranom odgovorni za bezbednost proizvoda tokom svih faza – od proizvodnje i prerade do distribucije i prodaje.

Istovremeno ostaju obavezni da primenjuju HACCP sistem i kontinuirano kontrolišu sve procese koji mogu uticati na bezbednost hrane.

Za proizvođače tradicionalnih proizvoda ostavljena je mogućnost određenih odstupanja kada su u pitanju objekti i oprema, ali samo ukoliko time nije ugrožena bezbednost hrane.

Uvodi se sistem brzog upozoravanja

Novi zakon predviđa uspostavljanje sistema brzog upozoravanja za hranu i hranu za životinje (RASFF), koji omogućava hitnu razmenu informacija o proizvodima koji predstavljaju rizik po zdravlje ljudi ili životinja.

Nadležni organ će upravljati ovim sistemom i koordinisati razmenu informacija sa drugim institucijama.

Kazne do 20.000 evra

Za kršenje novih pravila predviđene su visoke novčane kazne.

Pravna lica: od 2.000 do 20.000 evra.

Preduzetnici: od 1.000 do 6.000 evra.

Odgovorna lica i fizička lica: od 500 do 2.000 evra.

U slučaju ponovljenih prekršaja može biti izrečena i zaštitna mera zabrane obavljanja delatnosti u trajanju do šest meseci.

Šta zakon znači za privredu i potrošače

Novi propisi donose veće obaveze proizvođačima, trgovcima i distributerima, koji će morati da vode detaljniju evidenciju o poreklu i kretanju hrane, ali i da imaju efikasne sisteme kontrole i brzog reagovanja.

Za potrošače, cilj zakona je viši nivo zaštite, brže uklanjanje nebezbednih proizvoda sa tržišta i veća transparentnost o poreklu hrane koja se nalazi u prodaji.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: