Akcije SpaceX pale su u četvrtak za 3,6 odsto na nešto ispod 184,98 dolara po akciji. Petodnevna prosečna cena, ponderisana obimom trgovanja (VWAP), iznosi 181,71 dolar po akciji. VWAP predstavlja prosečnu cenu po kojoj se hartija trgovala tokom dana, uzimajući u obzir obim, i koristi se kao ključni pokazatelj pozicioniranja investitora.



Ovaj potez sugeriše da je prosečan kupac nakon IPO-a sada praktično na nuli (break-even zoni).



Akcija je u utorak skočila sa IPO cene od 135 dolara na intradnevni maksimum iznad 225 dolara, dok su investitori masovno ulazili u jednu od najiščekivanijih javnih ponuda poslednjih godina. Međutim, od tada su akcije pale oko 20 odsto, brišući veliki deo ranijih dobitaka i vraćajući se na nivoe sa početka trgovanja.



Pad je dodatno smanjio profit hiljada manjih investitora koji su pristup IPO-u dobili preko platformi kao što su Robinhood, Fidelity i SoFi. Iako su mnogi dobili samo mali broj akcija, često jednu ili nekoliko, te dodele su kupljene po IPO ceni od 135 dolara, što im je i dalje ostavljalo profit čak i uprkos kasnijem padu, piše Telegraf.



Ovaj preokret pokazuje koliko se brzo promenilo raspoloženje na tržištu nakon debija kompanije. Nakon što je nakratko podigla tržišnu vrednost SpaceX-a na skoro 3 biliona dolara, tržište je počelo da preispituje da li je takav rast održiv u odnosu na fundamentalne pokazatelje.



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