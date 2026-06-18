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RFZO upozorio građane Srbije - ljudima masovno stižu obmanjujuće poruke

Republički fond za zdravstveno osiguranje upozorava građane na lažne poruke koje se predstavljaju kao zvanična obaveštenja. 

Autor:  Dubravka Jovanović
18.06.2026.16:53
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RFZO upozorio građane Srbije - ljudima masovno stižu obmanjujuće poruke
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Republički fond za zdravstveno osiguranje saopštio je danas da je zabeležena pojava obmanjujućih poruka koje se predstavljaju kao obaveštenja državnih institucija, uključujući i RFZO, i upozorio građane da ukoliko takvu poruku primete ne otvaraju priloženi link.

U navedenim porukama građani se pozivaju da kliknu na dostavljene internet linkove, odgovore na poruku ili unesu svoje lične podatke radi navodne obnove dokumenata ili ostvarivanja prava, saopštio je RFZO, piše Tanjug.

Reč je, kako navode, o spam, odnosno "fišing" porukama čiji je cilj obmana građana i moguća zloupotreba njihovih ličnih i finansijskih podataka.

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Prevara poruke građani RFZO

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