Sigurno ste bar jednom na portalima videli fotografiju automobila koji je, zbog pogrešnog navođenja navigacije, završio zaglavljen u uskoj ulici, stisnut između zidova bez mogućnosti da nastavi ni napred ni nazad. Iako takve situacije na prvi pogled deluju gotovo smešno, istina je da se nešto slično može dogoditi svakom vozaču. Kada navigacija pogreši, ona ne snosi odgovornost za posledice, odgovornost ostaje isključivo na vozaču. Takvi događaji nisu samo opasni, već mogu dovesti i do ozbiljnih zakonskih sankcija.

Vožnja u suprotnom smeru na autoputu u Hrvatskoj ubraja se među najteže saobraćajne prekršaje. Za takav prekršaj predviđene su novčane kazne od 1.320 do 2.650 evra, a moguće su i kazna zatvora do 60 dana, kao i zabrana upravljanja vozilom. Čak i ulazak u jednosmernu ulicu u pogrešnom smeru može koštati vozača između 260 i 660 evra, uz mogućnost privremene zabrane vožnje.

Sudska praksa potvrđuje da vozač ne može biti oslobođen odgovornosti pozivanjem na navigaciju. U jednom slučaju pred Opštinskim sudom u Crikvenici, vozač je pokušao da opravda svoj postupak tvrdnjom da je samo sledio instrukcije aplikacije. Sud je takvu odbranu odbio, istakavši da je svaki vozač obavezan da prati saobraćajnu signalizaciju i prilagodi vožnju stvarnim uslovima na putu, bez obzira na informacije koje prikazuje navigacija. Drugim rečima, digitalne mape mogu biti netačne, ali odgovornost vozača u saobraćaju ostaje nepromenjena.

Isti princip važi i za upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje. Mnogi vozači i dalje smatraju da je dozvoljeno držati telefon u ruci ukoliko ga koriste kao navigaciju. Međutim, zakon je po tom pitanju izričit. Prema članu 196 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, vozač ne sme da koristi mobilni telefon ili drugi uređaj na način koji umanjuje mogućnost bezbednog upravljanja vozilom. Pritom se pod korišćenjem smatra i samo držanje uređaja u ruci, bez obzira na to da li se koristi za pozive, poruke ili navigaciju.

Za ovaj prekršaj propisana je novčana kazna od 130 evra. To potvrđuje i presuda Opštinskog suda u Karlovcu, u kojoj je vozač tvrdio da je telefon koristio isključivo za navigaciju. Sud je naglasio da već samo držanje telefona u ruci smanjuje bezbednost vožnje, jer vozač ne može istovremeno u potpunosti da upravlja vozilom i prati saobraćaj. Dakle, nije presudno šta radite na telefonu, već činjenica da ga držite tokom vožnje.

Kada se oslanjanje na navigaciju spoji sa prekoračenjem brzine, nastaje još jedan čest problem. Mnogi vozači su se našli u situaciji da, verujući informacijama o ograničenju brzine prikazanim na ekranu, voze brže nego što je stvarno dozvoljeno, piše Večernji list.

Međutim, ni takvo objašnjenje ne prolazi pred sudom. U jednom predmetu pred Opštinskim prekršajnim sudom u Splitu, vozač je kroz naseljeno mesto vozio znatno iznad dozvoljene brzine, tvrdeći da mu je navigacija prikazivala pogrešno ograničenje. Sud je odbacio takvu odbranu i ponovo istakao da je vozač dužan da prati saobraćajne znakove na putu, a ne da se u potpunosti oslanja na informacije sa digitalnih uređaja.



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