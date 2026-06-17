"Više se nećemo vraćati" - turista uporedio cene u Hrvatskoj sa Grčkom i Italijom

Dok jedni smatraju da Hrvatska i dalje nudi kvalitetan odmor po prihvatljivim cenama, drugi tvrde da su troškovi letovanja poslednjih godina dostigli nivo koji više ne mogu da opravdaju.

Temom se pozabavio i slovački list Nový Čas, koji je preneo iskustvo turiste koji je pre Hrvatske obišao nekoliko popularnih mediteranskih destinacija.

Posle Grčke i Italije usledio šok

Turista je na Redditu napisao da je nakon putovanja kroz Italiju, Grčku, Francusku i Španiju posetio Hrvatsku, ali da ga je upravo tamo sačekalo najveće iznenađenje.

"Nakon nekoliko nedelja provedenih u Italiji, Grčkoj, Francuskoj i Španiji, u Hrvatsku smo došli u poslednji trenutak, ali više se nećemo vraćati. Cene hrane, pića i smeštaja potpuno su sulude", napisao je on.

Kako navodi, najviše su ga iznenadile cene u ugostiteljskim objektima.

"Tanjir testenine koštao je dvostruko više nego u Italiji, a nije bio ni približno toliko dobar. Kokteli često koštaju više od 17 evra, a čaša domaćeg crnog vina bez problema devet ili deset evra. Jednostavno to ne razumem", dodao je turista.

Pohvalio Hrvate, ali ne i cene

Ipak, uprkos kritikama na račun cena, nije imao zamerke na samu zemlju i ljude.

"To je predivna zemlja, ali najbolje u Hrvatskoj nisu ni plaže ni hrana, nego Hrvati. Neverovatno su ljubazni", napisao je.

Dodao je da se posebno visoke cene mogu primetiti u najpopularnijim turističkim centrima poput Dubrovnika, Splita i Korčule, za koje smatra da se po cenama sve više približavaju najskupljim evropskim gradovima.

Podeljena mišljenja među turistima

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije drugih korisnika Reddita. Dok su pojedini podržali njegove tvrdnje o visokim cenama, drugi smatraju da je problem u izboru lokacija.

"Završio si na mestima koja su potpuno prilagođena turistima", napisao je jedan korisnik, prenosi Poslovni.

Drugi su istakli da se povoljniji restorani i smeštaj i dalje mogu pronaći van najposećenijih turističkih zona i istorijskih jezgara gradova.

Kako uštedeti na letovanju u Hrvatskoj

Iskusni putnici savetuju da se za povoljniji odmor izbegavaju restorani na rivama i glavnim šetalištima, kao i da se smeštaj traži van samih centara većih gradova.

Takođe, mnogi turisti deo obroka pripremaju u apartmanima, što značajno smanjuje ukupne troškove letovanja.

Iako se rasprava o cenama na Jadranu nastavlja iz godine u godinu, jedno je sigurno – pitanje koliko danas košta letovanje u Hrvatskoj i dalje izaziva veliko interesovanje turista širom regiona i Evrope.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: