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Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže

Veliki broj građana nakon odlaska u penziju koristi samo redovna mesečna primanja, iako postoje prava i pogodnosti koje mogu značajno da olakšaju svakodnevni život.

Autor:  Dubravka Jovanović
17.06.2026.13:39
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Prava koja penzioneri mogu da ostvare, a mnogi ih nikada ne zatraže
Foto: Shutterstock/PeopleImages
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Za većinu građana penzija predstavlja kraj jednog radnog poglavlja i početak novog životnog perioda. Međutim, mnogi penzioneri nisu upoznati sa svim pravima koja mogu da ostvare nakon odlaska u penziju.

Zbog nedovoljne informisanosti deo njih nikada ne podnese zahtev za određene naknade, pomoći ili olakšice koje im po zakonu pripadaju.

Upravo zato stručnjaci često upozoravaju da je važno informisati se o svim mogućnostima koje postoje, jer pojedina prava nisu automatska i ostvaruju se tek nakon podnošenja zahteva.

Pravo na pomoć i negu drugog lica

Jedno od najvažnijih prava koje mnogi građani ne koriste jeste pravo na pomoć i negu drugog lica.

Ovo pravo namenjeno je osobama koje zbog zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da samostalno obavljaju osnovne životne aktivnosti i kojima je potrebna svakodnevna pomoć druge osobe.

Pravo se ostvaruje na osnovu medicinske dokumentacije i procene nadležnih institucija, a može predstavljati značajnu finansijsku podršku porodicama koje brinu o starijim članovima domaćinstva.

Ponovni obračun penzije nakon rada

Mnogi penzioneri nastavljaju da rade i nakon ostvarivanja prava na penziju, ali nisu svi upoznati sa mogućnošću ponovnog određivanja njenog iznosa.

Ukoliko nakon penzionisanja ostvare dodatni staž pod uslovima predviđenim zakonom, mogu podneti zahtev za novi obračun penzije.

Ako novi obračun bude povoljniji, penzioner će primati veći mesečni iznos.

Porodična penzija

Dešava se da članovi porodice ne znaju da imaju pravo na porodičnu penziju nakon smrti supružnika ili roditelja.

Pravo mogu ostvariti udovice, udovci, deca i druge kategorije članova porodice pod uslovima propisanim zakonom.

Stručnjaci savetuju da se nakon nastupanja takvih okolnosti građani raspitaju o svim mogućnostima kako ne bi propustili pravo koje im pripada.

Naknada pogrebnih troškova

Mnogi građani nisu upoznati ni sa mogućnošću ostvarivanja naknade pogrebnih troškova.

U određenim slučajevima lice koje je snosilo troškove sahrane može podneti zahtev za naknadu, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Ovo pravo može predstavljati značajno olakšanje porodicama koje se suočavaju sa neočekivanim troškovima.

Besplatne ili povoljnije usluge

Pored prava iz sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, penzioneri često mogu da ostvare različite pogodnosti na lokalnom nivou.

One mogu uključivati povlašćene cene javnog prevoza, popuste za određene kulturne sadržaje, banjski oporavak pod posebnim uslovima ili druge programe podrške koje nude lokalne samouprave i udruženja penzionera.

Zbog toga se preporučuje da građani redovno prate informacije koje objavljuju njihove opštine i nadležne institucije.

Zašto mnoga prava ostaju neiskorišćena

Najčešći razlog zbog kojeg penzioneri ne koriste sva prava jeste nedovoljna informisanost.

Veliki broj građana pretpostavlja da će im sve pogodnosti biti automatski dodeljene, iako je za pojedina prava neophodno podneti zahtev i dostaviti potrebnu dokumentaciju.

Upravo zato stručnjaci savetuju da se penzioneri ili članovi njihovih porodica raspitaju u nadležnim službama o svim mogućnostima koje postoje.

Jedan razgovor može da napravi veliku razliku

Ponekad je dovoljan samo jedan odlazak u filijalu Fonda PIO ili razgovor sa stručnim službama kako bi građani saznali da imaju pravo na pomoć ili pogodnost za koju godinama nisu znali.

Zato je važno proveriti sve opcije, jer neka od tih prava mogu značajno da olakšaju svakodnevni život i poboljšaju finansijsku sigurnost u penzionerskim danima.

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